Крупнейший завод в стране. Италия после долгих проволочек одобрила продажу НПЗ, принадлежащего российскому Лукойлу 12 апреля, 08:52 Лукойл продаст крупнейший НПЗ в Италии после ряда проволочек (Фото:permtpp.ru)

Совет министров Италии одобрил сделку по продаже нефтеперерабатывающего завода ISAB на Сицилии, принадлежащего «дочке» российского Лукойла, компании G.O.I. Energy.

При этом власти страны ввели ряд условий — в частности, возможность отслеживать происхождение нефти, поступающей на НПЗ. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на местные СМИ.

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Как сообщалось, в январе 2022 года "дочка" российской группы Лукойл, компания Litasco S.A. достигла соглашения о продаже НПЗ ISAB на Сицилии компании G.O.I. Energy Limited.

Очевидная причина продажи — введение эмбарго на продажу российской нефти в ЕС.

Сумма сделки предварительно составила 1,5 млрд евро. В соглашении также участвовал трейдер Trafigura.

Закрытие сделки было запланировано на 31 марта, но итальянские чиновники приостановили этот процесс.

По данным Financial Times, власти Италии решили пересмотреть соглашение после того, как правительство США выразило обеспокоенность тем, что российская компания продает свой актив малоизвестному фонду на Кипре.

ISAB — крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Италии, до начала полномасштабного вторжения в Украину он закупал 30−40% сырья в РФ. Лукойл приобрел завод в 2008 году. До пандемии COVID-19 объем производства ISAB составлял 10,6 млн т в год, это 13% общего объема переработанной нефти в Италии.

G.O.I. Energy — энергетическое подразделение фонда Argus New Energy Fund. Инвесторы G.O.I. Energy имеют контрольный пакет Bazan Group, одной из крупнейших энергетических компаний Израиля, которая владеет крупнейшим в стране нефтеперерабатывающим комплексом.