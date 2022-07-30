Газпром прекратил поставки газа в Латвию
Газпром (Фото:Оператор ГТС Украины/Facebook)
Российская энергетическая компания Газпром 30 июля прекратила поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки.
Об этом сообщили в пресс-службе ПАО Газпром.
Причиной назвали «нарушение условий отбора газа».
Напомним, в июле сейм Латвии в последнем чтении утвердил поправки к закону Об энергетике, запрещающие поставки природного газа из России в Латвию с 1 января 2023 года.
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