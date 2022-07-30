Газпром прекратил поставки газа в Латвию

30 июля, 10:44
Газпром (Фото:Оператор ГТС Украины/Facebook)

Газпром (Фото:Оператор ГТС Украины/Facebook)

Российская энергетическая компания Газпром 30 июля прекратила поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки.

Об этом сообщили в пресс-службе ПАО Газпром.

Причиной назвали «нарушение условий отбора газа».

Напомним, в июле сейм Латвии в последнем чтении утвердил поправки к закону Об энергетике, запрещающие поставки природного газа из России в Латвию с 1 января 2023 года.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Россия Газ Газпром Латвия

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