Газпром прекратил поставки газа в Латвию 30 июля, 10:44 Газпром (Фото:Оператор ГТС Украины/Facebook)

Российская энергетическая компания Газпром 30 июля прекратила поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки.



Об этом сообщили в пресс-службе ПАО Газпром.

Причиной назвали «нарушение условий отбора газа».

Напомним, в июле сейм Латвии в последнем чтении утвердил поправки к закону Об энергетике, запрещающие поставки природного газа из России в Латвию с 1 января 2023 года.

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