Германия и Греция помогут Польше и Болгарии. Как европейские страны противостоят путинскому газовому шантажу 29 апреля, 10:23 Цей матеріал також доступний українською Газпром с 27 апреля прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию (Фото:Gleb Garanich / Reuters)

Германия и Греция увеличат поставки газа в Болгарию и Польшу после остановки Газпромом экспорта в эти страны.

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Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информацию от немецкого и греческого газовых операторов.

Планы Германии и Греции подтверждаются увеличением объемов бронирования газовых мощностей на точке приема-сдачи Кулата-Сидирокастро между Грецией и Болгарией и объемами прокачки газа через Малнов, являющимся пунктом пропуска между Германией и Польшей.

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Как сообщалось, с 27 апреля Газпром полностью остановил поставки газа болгарской компании Булгаргаз и польской PGNiG в связи с отказом перейти на схему оплаты в рублях.

Также в Газпроме заявили, что могут сократить объемы транзита в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут забирать газ из транзитного потока.

28 апреля в Газпроме заявили, что Польша продолжает получать российский газ, но реверсом из Германии. Объем обратной прокачки по газопроводу Ямал — Европа составляет около 30 млн кубометров в сутки.

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