«Совершенно очевидно». Украина не будет вести переговоры о продлении транзита российского газа — Минэнерго 17 августа, 09:13 Министр энергетики Украины Герман Галущенко (Фото:Пресс-служба Офиса президента Украины)

Украина не будет вести переговоры о продлении контракта на транзит газа с Россией после его завершения.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью Украинской службе Голоса Америки.

Действие контракта, предусматривающего транзит российского газа в Европу через территорию Украины, заканчивается в 2024 году, и его продолжение будет зависеть от того, сможет ли Европа обойтись без российского газа, заявил министр.

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Он добавил, что Украина не будет выступать стороной переговоров с Россией относительно возможного продолжения транзита.

Галущенко выразил надежду, что в следующем году Европа сможет диверсифицировать поставки и не будет нуждаться в российском газе вообще.

«Во-первых, мы точно не будем стороной переговоров с россиянами, и это совершенно очевидно, а во-вторых, я думаю, что следующий год будет показательным с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа. Я вижу все предпосылки для того, чтобы это произошло», — заявил министр. Он напомнил заявление еврокомиссара Кадры Симсон о том, что Европа стремится вообще избавиться от российского газа.

Министр также отметил, что пока рано прогнозировать, что произойдет в следующем году из-за непредсказуемой агрессивной политики России.

«Мы же имеем дело с россиянами — они могут прекратить действие этого контракта в любой день. Совершенно очевидно, что это не связано с юридическими формальностями», — добавил Галущенко.

А вот Украина уже этой зимой может сыграть значительную роль в обеспечении стабильности рынка газа в Европе, отметил министр. Несмотря на войну, европейские компании продолжают хранить газ в украинских газохранилищах, и этот тренд, по мнению министра, будет только расти.

«Я уверен, что ближайший месяц будет только увеличение объемов закачки газа, а это означает, что Украина — надежный партнер даже во время войны. Во-вторых, это то, что Украина способна гарантировать безопасность поставок для Европы, и это важно», — добавил министр.

Ранее Газпром уже угрожал разорвать все отношения с Нафтогазом Украины из-за инициированных украинской компанией арбитражных разбирательств против российского монополиста.