Союзник Путина. Сербия договорилась о поставках газа из России сроком на три года 30 мая, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Президент Сербии Александар Вучич (Фото:Zorana Jevtic / Reuters)

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что договорился с Владимиром Путиным о новом соглашении на поставки российского газа в течение трех лет.

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«Я сейчас не могу озвучить цену на газ, все детали будут согласованы с Газпромом», — сказал Вучич. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Вучич добавил, что обсудил с Путиным и расширение возможностей по хранению газа на территории Сербии.

В свою очередь, сербский телеканал РТС сообщает, что позже Вучич пояснил, что цена газа для Сербии, по его данным, составит от $310 до $408 за тысячу кубометров. Из расчета необходимых Сербии 2,2 млрд кубометров, это лучшая цена на газ в Европе, отметил президент Сербии.

«Открытым остается вопрос с дополнительными 800 млн кубометров газа, поскольку потребление газа в Сербии увеличилось», — добавил Вучич.

Президент Сербии отметил, что обратился к главе Газпрома Алексею Миллеру с просьбой обсудить в ближайшее время необходимое стране количество газа.

«Если мы реализуем все, о чем договорились с Путиным, то у нас будет комфортная зима в плане газоснабжения, а по итогам переговоров с Газпромом мы сможем точно сказать, сколько нам будет стоить кубометр газа в среднем. Сейчас у нас цена в три раза меньше, а зимой будет в 10−12 раз меньше того, что платит остальная Европа», — сказал Вучич.

Ранее Путин и Вучич провели телефонный разговор и условились, что РФ и далее будет поставлять газ в Сербию.

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