150 дней понадобилось Шольцу. Немецкий канцлер назвал РФ ненадежным поставщиком газа 22 июля, 22:12 Олаф Шольц, канцлер ФРГ (Фото:Johanna Geron / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не считает Россию надежным поставщиком газа и не доверяет заявлениям Кремля о технических причинах сокращения поставок газа.

Об этом он заявил 22 июля на пресс-конференции в Берлине, сообщает Die Welt.

Шольц отверг предложение России ввести в эксплуатацию газопровод Северный поток-2 для полномасштабного возобновления поставок газа в Германию.

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«Пропускная способность газопроводов Северный поток-1, Ямал и через Украину достаточна для выполнения Россией своих обязательств по поставкам», — заявил канцлер.

Он подчеркнул, что эмбарго на поставки российского газа не существует, а технические причины уменьшения поставок были выдвинуты лишь со стороны РФ.

Он упомянул ремонт турбины Siemens, необходимой для полноценного функционирования Северного потока. Шольц назвал неубедительными заявления РФ о том, что поставки газа были сокращены по техническим причинам.

«Надежнее, чем сегодня, не будет. Нельзя на что-то полагаться, если контракт не выполняется, хотя его уже пять раз подписывали», — заявил канцлер.

Он дал понять, что Германия больше не может полагаться на Россию: «Поэтому мы предпочитаем перестраховываться. Мы сделаем все возможное, чтобы пережить эту ситуацию».

«Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России», — резюмировал канцлер.

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