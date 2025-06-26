Площадью 200 квадратных километров. Российский нефтяной гигант получил новое месторождение за рубежом

Одна из крупнейших российских нефтяных компаний Лукойл и египетская Ganope подписали соглашение о разведке и добыче нефти в Восточной пустыне в районе Южного Вади-эс-Сахль.

Об этом пишет The Moscow Times.

По информации министерства нефти и минеральных ресурсов Египта, соглашение предусматривает проведение сейсмических работ, бурение разведочных скважин на площади в 200 квадратных километров.

Реклама

Лукойл работает в Египте с середины 90-х годов, добывая углеводороды на проекте Мелейя с долей в 24%, а также на проекте WEEM, в Восточной пустыне в районе города Хургада, с долей в 50%.

Как сообщалось, в мае австрийская нефтегазовая компания OMV подписала и закрыла соглашение о продаже своей 5% доли в концессии Ghasha, расположенной в ОАЭ, компании Lukoil Gulf Upstream LLCSPC.

Сумма денежного вознаграждения составляет $594 млн за вычетом $100 млн за транзакционную комиссию. Таким образом, доля Лукойла в проекте увеличилась до 10%.

Концессия Ghasha присуждена в ноябре 2018 года на 40 лет с целью освоения ранее не разрабатывавшихся залежей в составе девяти морских нефтяных и газовых месторождений (Хаиль, Гаша, Хайр-Далма, Сата, Бу-Хасир, Наср, САРБ, Шувайхат и Мубарра) в Персидском заливе.

Газ из этих месторождений сможет удовлетворить более 20% потребностей ОАЭ в этом топливе. Запасы Gasha характеризуются высоким содержанием сероводорода и углекислого газа.

Участниками концессии являются Abu Dhabi National Oil Company — 55%, оператор; Eni — 25%, индонезийская PTTEP — 10%. Лукойл приобрел долю в проекте в октябре 2019 года за $214 млн.