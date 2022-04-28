Выдавили. Бизнесмен Тиньков, критиковавший армию РФ, покинул российский банковский рынок 28 апреля, 23:12 Цей матеріал також доступний українською Олег Тиньков (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Один из богатейших россиян Владимир Потанин выкупил банковский бизнес у семьи Олега Тинькова, который выступал против войны в Украине и критиковал армию РФ.

Компания Интеррос российского олигарха Владимира Потанина объявила о покупке 35,08% в TCS Group у семьи российского бизнесмена Олега Тинькова.

Позже в TCS сообщили, что сделка закрыта, компания Потанина стала основным владельцем группы.



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«Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей», — заявил основатель группы Тинькофф Олег Тиньков, который последние годы преимущественно живет в Великобритании, где проходит лечение от лейкемии.

Примечательно, что 22 апреля в Тинькофф банке заявили о предстоящей смене бренда. Это второй крупнейший частный банк России по числу активных розничных клиентов.

Ранее в апреле Интеррос Потанина приобрел долю французской банковской группы Societe Generale в Росбанке и его страховом бизнесе.

Основным бизнесом Владимира Потанина является более 30% акций в ГМК Норильский никель.

28 февраля Тиньков выступил против войны в Украине, заявив, что гибель невинных людей «это немыслимо и недопустимо».

24 марта Тиньков попал под санкции Британии вместе с главой Сбербанка Германом Грефом, топ-менеджерами Газпрома и Роснефти. Также под санкции попали Альфа-банк, РЖД, Русгидро, Алроса, Газпромбанк.

В середине апреля Олег Тиньков заявил, что не видит «ни одного бенефициара» войны в Украине, и раскритиковал российскую армию.



«Я не вижу ни ОДНОГО бенефициара этой безумной войны! Гибнут невинные люди и солдаты. Генералы проснувшись с похмелья, поняли, что у них гавно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране гавно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании?» — написал банкир в instagram.



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