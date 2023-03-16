Яндекс, Ozon, Qiwi, HeadHunter. Биржа Nasdaq объявила о делистинге российских компаний 16 марта, 10:16 Nasdaq объявила о делистинге четырех крупных российских компаний (Фото:Adrees Latif / Reuters)

Биржа Nasdaq 15 марта объявила о делистинге компаний, основной бизнес которых сосредоточен в России.

Речь идет о компаниях: Yandex N.V., Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc и HeadHunter Group Plc, сообщает Интерфакс-Украина.

Их акции будут исключены из листинга с 24 марта, если компании не обжалуют это решение.

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Яндекс уже заявил, что в ближайшее время подаст в Nasdaq апелляцию. Такую возможность рассматривает и Ozon.

Апелляция должна быть подана в течение семи календарных дней с момента получения уведомления от биржи, а слушания проводятся в 45-дневный срок после обжалования,

Qiwi подтвердила получение уведомления от биржи и заявила, что изучает этот документ.

Как сообщалось, Nasdaq приостановила торги акциями перечисленных эмитентов одновременно, 28 февраля 2022 года, спустя несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор они не возобновлялись.

Одновременно другая нью-йоркская биржа, NYSE, объявила о начале процедуры делистинга депозитарных расписок Cian Plc (сервис Циан).

Все эти компании имеют листинг на Московской бирже. Российская площадка заявила, что продолжит торги ценными бумагами Yandex N.V., HeadHunter Group, Ozon Holdings, QIWI Plc и Cian Plc в обычном режиме.