Залечь на дно в Южной Корее. Украинский производитель неона, которого СБУ подозревает в сотрудничестве с РФ, создает новое предприятие 30 марта, 17:05 Эксклюзив NV Прекурсоры для полупроводников от JI Tech (Республика Корея) (Фото:Скриншот с видео JI Tech)

Производитель чистого неона Криоин Инжиниринг, обвиненный в поставках газов для российского ВПК, создал совместное предприятие в Южной Корее. Туда может быть передана технология производства сверхчистого неона.

Украинский производитель сверхчистых газов Криоин Инжиниринг (Одесса) стал одним из основателей компании Kryoin Korea (Ансан, Республика Корея), которая будет производить инертные и редкие газы. Об этом сообщил корейский портал SE Daily и другие корейские СМИ со ссылкой на компанию JI Tech (Республика Корея), которая станет вторым партнером в этом совместном предприятии. «Создание СП предоставит JI Tech возможность локализовать производство специальных газов, необходимых для обработки полупроводников, и расширить новый бизнес», — заявил Хам Сок Хеон, генеральный директор JI Tech.

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Новая компания была создана на следующий день после того, как Служба безопасности Украины обвинила руководство одного из украинских производителей сверхчистых инертных газов в сотрудничестве с российским ВПК. А именно в поставке неона для лазерных прицелов танков и высокоточных видов вооружения.

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