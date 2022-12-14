Украинизация российского бизнеса в Украине. Миссия возможна 14 декабря, 16:50 Новости компаний depositphotos

Российский бизнес и активы более 30 лет независимости составляли значительную часть национальной экономики Украины. Они присутствовали практически повсюду — от энергетики до банковской сферы, от гостиничного бизнеса до аграрного сектора, от крупного корпоративного бизнеса до малого и среднего. Если крупный бизнес государства-агрессора и его подсанкционных граждан государство стремится национализировать, то малый и средний бизнес, аффилированный с российскими собственниками, начал «украинизироваться»

Сбербанк России, российские доли в украинских облэнерго, горно-металлургическом комплексе (ЕВРАЗ-групп) и другие — это крупная российская рыба в стратегических отраслях украинской экономики.

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В сегменте среднего бизнеса — это всем известные бренды спортивных товаров — Sportmaster, джинсовой одежды — Gloria Jeans, поисковая система — Яндекс, сеть кофеен — Кофе Хауз, антивирусное программное обеспечение — Dr.Web, Антивирус Касперского, косметическая компания Faberlic, российский облачный сервис Битрикс24 и многое-многое другое.

Все это либо еще работает, либо еще недавно работало в Украине и имело свои украинские офисы представительств, сети продаж и т. д.

С 2014 г. в Украине начали борьбу с российским бизнесом, владельцем которого является российское государство. Многие российские госкомпании, включая Сбербанк России, были вынуждены ограничить свою деятельность на территории Украины.

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Однако российский частный капитал оставался широко представленным во всех сферах экономики и довольно хорошо себя чувствовал восемь лет российско-украинской войны. За него взялись уже после 24 февраля 2022 года — начала полномасштабной войны России против Украины.

Тогда было принято соответствующее законодательство и российские активы попали под пристальный взгляд правоохранителей. Их начали арестовывать с целью дальнейшей передачи в управление АРМА или национализации. И не только в Украине.

Первая категория — имущество и корпоративные права, принадлежащие российскому государству. Вторая категория — активы, принадлежащие подсанкционным гражданам РФ и компаниям из России. Третья — активы российских банков.

Одним из самых больших частных российских активов является Альфа-Банк в Украине. Он относится к системно важным банкам. Его национализация нуждалась в принятии специального закона, что и было сделано месяц назад украинским парламентом.

Еще один крупный кейс недавно арестованного российского актива — это столичный ТРЦ Океан Плаза. В августе он был передан в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

В целом на сегодняшний день арестованных российских активов по всему миру насчитывается около 400 млрд долларов США, из них 68 млрд заморожены в странах ЕС и на 31 млрд грн арестовано имущества российских компаний в Украине.

Арестованные российские активы станут основой для будущего фонда послевоенного восстановления Украины. Соответствующие решения уже принимаются на уровне международных финансовых институций и отдельных стран.

Процесс ареста и последующего управления российскими компаниями чрезвычайно сложный и многоуровневый. Даже в Украине, подвергшейся российскому вторжению, арестовать и национализировать российский актив довольно нелегко.

Другое дело — средний бизнес, аффилированный с российскими бенефициариями. Часто формальными владельцами в таких компаниях выступают фунты — подставные лица с израильским, британским или другим гражданством.

Нередко такой бизнес прячется также за подставных граждан Украины либо за оффшорные схемы, либо подает себя как международную группу уже под новым названием, избегая прямой связи с государством-агрессором и его резидентами, поскольку товары и услуги такого российского бизнеса с весны 2014 года — начала российско-украинской войны — украинские потребители просто начали бойкотировать.

Чтобы остаться на украинском рынке, владельцы и топ-менеджеры филиалов российских компаний стали искать выход. Первым отречься от своего российского вижуала решил государственный Сбербанк России. Украинская " дочка" этого банка, словно ящерица свой хвост, откинула слово «России» из своего названия.

Следующая история — сеть заправок ЛУКОЙЛ, которая в 2014−15 годах ребрендировалась в AMIC, а их владельцем стала австрийская компания AMIC Energy. Правда, позже украинские журналисты в ходе своего расследования заявили, что на самом деле владельцы не изменились, изменилось только название. В то же время в AMIC Energy отрицали этот факт. И она удержала свою долю на украинском рынке по реализации нефтепродуктов.

Уже после полномасшбного российского вторжения — в августе 2022 года — Бюро экономической безопасности заявило об аресте 308 объектов недвижимости AMIC Energy в Украине, заявив, что ее бенефициарными владельцами все-таки являются россияне. К тому же правоохранители обвинили компанию в умышленном уклонении от уплаты налогов, неуплате дивидендов, спекуляциях с ценами

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Впрочем, AMIC Energy публично ответила, назвав незаконным арест ее имущества, и пригрозила Украине международными судами. Пока история выяснения отношений австрийской компании AMIC Energy с украинскими правоохранителями продолжается.

Другая история с трансформацией украинского представительства компании Битрикс24 — российским облачным сервисом, предоставляющим набор инструментов для организации работы компаний и построения взаимоотношений с клиентами. По данным опроса GfK Битрикс24 назван CRM № 1 в 2018 и 2020 годах в Украине. По предварительному подсчету 2020 года, этим сервисом в Украине пользовалось примерно 100 тысяч человек из 13 тысяч компаний.

Практически через месяц после полномасштабного российского вторжения в Украину СEO представительства компании Дмитрий Суслов сообщил, что украинский офис Битрикс24 закрывается.

Украинская команда осудила агрессию России и перечислила в пользу ВСУ 1 млн грн. А уже в начале сентября этого года Дмитрий объявил, что в скором времени запускает стартап Uspacy — рабочее пространство для малого и среднего бизнеса, которое включает в себя CRM, мессенджер, менеджер задач и другие продукты.

Полноценный сайт продукта откроется одновременно с его запуском. Уже в первой версии Uspacy представят набор онлайн инструментов, которые создадут единое рабочее пространство компании. Этот бизнес очень важен для развития малого и среднего предпринимательства как универсальный инструмент управления бизнес-процессами.

Подобная история «украинизации» произошла и с цифровым издательством МЦФЭР, трансформировавшимся в цифровое издательство Экспертус. Команда высококлассных экспертов-специалистов производит специализированные электронные и печатные журналы (Головбух, Кадровик-01, Праця та зарплата, Держзакупівлі и другие), экспертно-правовые системы и программы (Експертус-кадри, Експертус-головбух, Експертус-медзаклад). Периодически проводит семинары и курсы повышения квалификации для ежемесячной аудитории 50 тысяч украинских специалистов в бухгалтерской, кадровой, медицинской и других сферах.

До Великой войны России против Украины МЦФЭР работал, используя российские платформы и технологии. И все же создателем конечного интеллектуального продукта была и остается украинская команда профи во главе с Артемом Тепляковым.

После 24 февраля с.г. компания разработала и перевела свой бизнес на украинские платформы и технологии. Перерегистрировалась и избавилась от владельца-фунта. Весь коллектив, а это команда 350 человек, перешел работать в новую компанию под названием Експерт.

Експертус (экс-МЦФЭР) сохранил практически весь клиентский сегмент, свои рабочие места, платит налоги, регулярно проводит бесплатные вебинары для педагогов, медиков, кадровиков, менеджеров по охране труда с только что оккупированных территорий и также финансово поддерживает ВСУ, систематически переводя средства через фонд «Вернись живым» — уже перечислили 200 тыс. грн.

Такой переход на украинскую патриотическую платформу состоялся благодаря принципиальной и открытой позиции СЕО компании, который обратился к своим клиентам и откровенно и доступно изложил, как выглядит ситуация.

Могут ли описанные здесь истории бывших украинских филиалов российских компаний Битрикс24 и МЦФЭР служить примером для подражания другим компаниям, работающим в Украине и имеющим формального или неформального российского владельца? Очевидно, что да.

И здесь мы видим разительную разницу с крупным российским бизнесом, представленным в Украине. Когда необходимо вмешательство государства, арест или замораживание активов, а затем или национализация, или передача такого бизнеса в управление АРМА.

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В сегменте среднего бизнеса все выглядит иначе, демократичнее. Здесь идет инициатива снизу. Команды мотивированы сохранить и рыночные позиции, и свои рабочие места. Что интересно — в обоих случаях наших историй речь идет о собственном (украинском) производстве интеллектуального продукта (информационных услуг) с высокой добавленной стоимостью и о работе с персональными данными.

Это еще раз доказывает, что будущее Украины — за экономикой знаний.

Кроме того, будущее украинской экономики за тем, чтобы львиную долю ее ВВП создавали именно такие малые и средние компании. Эффективность такой модели национальной экономики уже доказана временем. Ближайший к нам пример — Польша, там около 60% ВВП производится малым и средним бизнесом. В Израиле этот показатель составляет 90%.

Истории бывших украинских представительств Битрикс24 и МЦФЭР доказывают, что это возможно и в Украине, а в условиях войны и подавно. Хотя все мы стремимся к скорейшей победе и миру.