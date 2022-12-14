Украинизация российского бизнеса в Украине. Миссия возможна
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Российский бизнес и активы более 30 лет независимости составляли значительную часть национальной экономики Украины. Они присутствовали практически повсюду — от энергетики до банковской сферы, от гостиничного бизнеса до аграрного сектора, от крупного корпоративного бизнеса до малого и среднего. Если крупный бизнес государства-агрессора и его подсанкционных граждан государство стремится национализировать, то малый и средний бизнес, аффилированный с российскими собственниками, начал «украинизироваться»
Сбербанк России, российские доли в украинских облэнерго, горно-металлургическом комплексе (ЕВРАЗ-групп) и другие — это крупная российская рыба в стратегических отраслях украинской экономики.
В сегменте среднего бизнеса — это всем известные бренды спортивных товаров — Sportmaster, джинсовой одежды — Gloria Jeans, поисковая система — Яндекс, сеть кофеен — Кофе Хауз, антивирусное программное обеспечение — Dr.Web, Антивирус Касперского, косметическая компания Faberlic, российский облачный сервис Битрикс24 и многое-многое другое.
Все это либо еще работает, либо еще недавно работало в Украине и имело свои украинские офисы представительств, сети продаж
С 2014 г. в Украине начали борьбу с российским бизнесом, владельцем которого является российское государство. Многие российские госкомпании, включая Сбербанк России, были вынуждены ограничить свою деятельность на территории Украины.
Однако российский частный капитал оставался широко представленным во всех сферах экономики и довольно хорошо себя чувствовал восемь лет российско-украинской войны. За него взялись уже после 24 февраля 2022 года — начала полномасштабной войны России против Украины.
Тогда было принято соответствующее законодательство и российские активы попали под пристальный взгляд правоохранителей. Их начали арестовывать с целью дальнейшей передачи в управление АРМА или национализации. И не только в Украине.
Первая категория — имущество и корпоративные права, принадлежащие российскому государству. Вторая категория — активы, принадлежащие подсанкционным гражданам РФ и компаниям из России. Третья — активы российских банков.
Одним из самых больших частных российских активов является Альфа-Банк в Украине. Он относится к системно важным банкам. Его национализация нуждалась в принятии специального закона, что и было сделано месяц назад украинским парламентом.
Еще один крупный кейс недавно арестованного российского актива — это столичный ТРЦ Океан Плаза. В августе он был передан в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
В целом на сегодняшний день арестованных российских активов по всему миру насчитывается около 400 млрд долларов США, из них 68 млрд заморожены в странах ЕС и на 31 млрд грн арестовано имущества российских компаний в Украине.
Арестованные российские активы станут основой для будущего фонда послевоенного восстановления Украины. Соответствующие решения уже принимаются на уровне международных финансовых институций и отдельных стран.
Процесс ареста и последующего управления российскими компаниями чрезвычайно сложный и многоуровневый. Даже в Украине, подвергшейся российскому вторжению, арестовать и национализировать российский актив довольно нелегко.
Другое дело — средний бизнес, аффилированный с российскими бенефициариями. Часто формальными владельцами в таких компаниях выступают фунты — подставные лица с израильским, британским или другим гражданством.
Нередко такой бизнес прячется также за подставных граждан Украины либо за оффшорные схемы, либо подает себя как международную группу уже под новым названием, избегая прямой связи с государством-агрессором и его резидентами, поскольку товары и услуги такого российского бизнеса с весны 2014 года — начала российско-украинской войны — украинские потребители просто начали бойкотировать.
Чтобы остаться на украинском рынке, владельцы и топ-менеджеры филиалов российских компаний стали искать выход. Первым отречься от своего российского вижуала решил государственный Сбербанк России. Украинская " дочка" этого банка, словно ящерица свой хвост, откинула слово «России» из своего названия.
Следующая история — сеть заправок ЛУКОЙЛ, которая в 2014−15 годах ребрендировалась в AMIC, а их владельцем стала австрийская компания AMIC Energy. Правда, позже украинские журналисты в ходе своего расследования заявили, что на самом деле владельцы не изменились, изменилось только название. В то же время в AMIC Energy отрицали этот факт. И она удержала свою долю на украинском рынке по реализации нефтепродуктов.
Уже после полномасшбного российского вторжения — в августе 2022 года — Бюро экономической безопасности заявило об аресте 308 объектов недвижимости AMIC Energy в Украине, заявив, что ее бенефициарными владельцами все-таки являются россияне. К тому же правоохранители обвинили компанию в умышленном уклонении от уплаты налогов, неуплате дивидендов, спекуляциях с ценами
Впрочем, AMIC Energy публично ответила, назвав незаконным арест ее имущества, и пригрозила Украине международными судами. Пока история выяснения отношений австрийской компании AMIC Energy с украинскими правоохранителями продолжается.
Другая история с трансформацией украинского представительства компании Битрикс24 — российским облачным сервисом, предоставляющим набор инструментов для организации работы компаний и построения взаимоотношений с клиентами. По данным опроса GfK Битрикс24 назван CRM № 1 в 2018 и 2020 годах в Украине. По предварительному подсчету 2020 года, этим сервисом в Украине пользовалось примерно 100 тысяч человек из 13 тысяч компаний.
Практически через месяц после полномасштабного российского вторжения в Украину СEO представительства компании Дмитрий Суслов сообщил, что украинский офис Битрикс24 закрывается.
Украинская команда осудила агрессию России и перечислила в пользу ВСУ 1 млн грн. А уже в начале сентября этого года Дмитрий объявил, что в скором времени запускает стартап Uspacy — рабочее пространство для малого и среднего бизнеса, которое включает в себя CRM, мессенджер, менеджер задач и другие продукты.
Полноценный сайт продукта откроется одновременно с его запуском. Уже в первой версии Uspacy представят набор онлайн инструментов, которые создадут единое рабочее пространство компании. Этот бизнес очень важен для развития малого и среднего предпринимательства как универсальный инструмент управления бизнес-процессами.
Подобная история «украинизации» произошла и с цифровым издательством МЦФЭР, трансформировавшимся в цифровое издательство Экспертус. Команда высококлассных экспертов-специалистов производит специализированные электронные и печатные журналы (Головбух, Кадровик-01, Праця та зарплата, Держзакупівлі и другие), экспертно-правовые системы и программы (Експертус-кадри, Експертус-головбух, Експертус-медзаклад). Периодически проводит семинары и курсы повышения квалификации для ежемесячной аудитории 50 тысяч украинских специалистов в бухгалтерской, кадровой, медицинской и других сферах.
До Великой войны России против Украины МЦФЭР работал, используя российские платформы и технологии. И все же создателем конечного интеллектуального продукта была и остается украинская команда профи во главе с Артемом Тепляковым.
После 24 февраля с.г. компания разработала и перевела свой бизнес на украинские платформы и технологии. Перерегистрировалась и избавилась от владельца-фунта. Весь коллектив, а это команда 350 человек, перешел работать в новую компанию под названием Експерт.
Експертус (экс-МЦФЭР) сохранил практически весь клиентский сегмент, свои рабочие места, платит налоги, регулярно проводит бесплатные вебинары для педагогов, медиков, кадровиков, менеджеров по охране труда с только что оккупированных территорий и также финансово поддерживает ВСУ, систематически переводя средства через фонд «Вернись живым» — уже перечислили 200 тыс. грн.
Такой переход на украинскую патриотическую платформу состоялся благодаря принципиальной и открытой позиции СЕО компании, который обратился к своим клиентам и откровенно и доступно изложил, как выглядит ситуация.
Могут ли описанные здесь истории бывших украинских филиалов российских компаний Битрикс24 и МЦФЭР служить примером для подражания другим компаниям, работающим в Украине и имеющим формального или неформального российского владельца? Очевидно, что да.
И здесь мы видим разительную разницу с крупным российским бизнесом, представленным в Украине. Когда необходимо вмешательство государства, арест или замораживание активов, а затем или национализация, или передача такого бизнеса в управление АРМА.
В сегменте среднего бизнеса все выглядит иначе, демократичнее. Здесь идет инициатива снизу. Команды мотивированы сохранить и рыночные позиции, и свои рабочие места. Что интересно — в обоих случаях наших историй речь идет о собственном (украинском) производстве интеллектуального продукта (информационных услуг) с высокой добавленной стоимостью и о работе с персональными данными.
Это еще раз доказывает, что будущее Украины — за экономикой знаний.
Кроме того, будущее украинской экономики за тем, чтобы львиную долю ее ВВП создавали именно такие малые и средние компании. Эффективность такой модели национальной экономики уже доказана временем. Ближайший к нам пример — Польша, там около 60% ВВП производится малым и средним бизнесом. В Израиле этот показатель составляет 90%.
Истории бывших украинских представительств Битрикс24 и МЦФЭР доказывают, что это возможно и в Украине, а в условиях войны и подавно. Хотя все мы стремимся к скорейшей победе и миру.