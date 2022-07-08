Грустно и точка. Почему российский клон Макдональдса терпит фиаско

8 июля, 12:26
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Новая сеть ресторанов не дотягивает до уровня Макдональдса (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Новая сеть ресторанов не дотягивает до уровня Макдональдса (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Автор: Александра Некращук

После закрытия российских ресторанов Макдональдс на их месте помпезно открылась сеть Вкусно и точка. Всего за три недели в ресторанах появилось пиво, плесень на булках и просроченный сырный соус.

В середине июня в Москве на Пушкинской площади было многолюдно: у здания, где в 90-х открылся первый в России Макдональдс, столпились посетители, приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Он решил посетить открытие ресторана новой сети со странным названием Вкусно и точка, которая должна была заменить ушедший Макдональдс. Собянин благодарил менеджмент за сохранение бизнеса и рабочих мест, а посетителей заверил, что все будет по-старому.

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По-старому не получилось. За три недели цены выросли в среднем на 10%, в булках появилась плесень, к картошке-фри стали подавать просроченный соус. Российский менеджмент, который годами работал в Макдональдсе, допускает грубейшие ошибки и сеть при таком качестве управления ожидает фиаско, считают украинские рестораторы.

Российский МакДональдс — не просто ресторан, а символ изменений, которые произошли в РФ при развале Советского Союза. Тридцать лет спустя история повторяется — в обратном направлении.

Зашел, вышел

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Теги:   Россия Макдональдс

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