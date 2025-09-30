Долетались. Российский Аэрофлот разберет на запчасти сразу восемь самолетов Boeing

Российская группа Аэрофлот получит восемь грузовых самолетов Boeing, которые ранее принадлежали компании Волга-Днепр, и собирается использовать их в качестве доноров запчастей для собственного парка.

Как пишет The Moscow Times, речь идет о шести Boeing 737−800BCF и двух Boeing 747−400. Эти модели в пассажирских версиях эксплуатируются авиакомпаниями группы — Аэрофлотом, Россией и Победой. Сделка оценивается примерно в $130 млн.

Как сообщается, группа Волга-Днепр уже завершила страховое урегулирование с ирландским владельцем бортов AerCap. Источники на рынке оценивают приобретение как крайне выгодное для Аэрофлота, поскольку самостоятельная закупка аналогичного объема комплектующих обошлась бы перевозчику значительно дороже.

Шесть Boeing 737−800BCF прекратили полеты в феврале 2022 года, их эксплуатировал перевозчик Атран, входящий в Волгу-Днепр. На конец того года балансовая стоимость этих бортов оценивалась в 10,5 млрд рублей, то есть от 1,4 млрд до 1,9 млрд рублей за каждый самолет возрастом 21−22 года. Кроме того, у Атрана оставались три Boeing 737−400, один из которых был задержан в Кельне (Германия).

Еще одна структура Волга-Днепр, AirBridgeCargo, до введения санкций эксплуатировала четыре Boeing 747−400 F. Два из них до 2024 года были возвращены китайской компании BOC Aviation Limited. Кроме того, на начало февраля 2022 года в сертификате эксплуатанта AirBridgeCargo значились 13 Boeing 747−8 F и один Boeing 777 F.

Участники рынка сомневаются, что Аэрофлот или его дочерние перевозчики будут использовать новые самолеты по назначению. Разбор на запчасти — наиболее рациональное решение, поскольку в условиях санкций завозить комплектующие из-за рубежа обходится значительно дороже.

Ранее сообщалось, что США пытаются предотвратить то, чтобы решение американского президента Дональда Трампа отменить санкции против белорусского авиаперевозчика Белавиа открыло путь для поставок важных авиационных запчастей российским авиакомпаниям.

До того стало известно, что российские гражданские самолеты, выпуск которых власти РФ обещали поставить на поток после запрета продавать в Россию лайнеры Boeing и Airbus, до сих пор не вышли в серийное производство, но успели резко подорожать. Так, за два года российские самолеты стали дороже на 45−70%.

Поэтому в начале 2025 года российское правительство приняло решение уменьшить план производства собственных самолетов в 1,5 раза. Если изначально ожидалось, что к 2030 году не менее 80% лайнеров в парке перевозчиков станут российскими, то теперь цель снижена до 50%. Причем начало масштабного авиапроизводства было отложено на 2027−2028 годы, а выход авиапрома на полную мощность — перенесено на 2030 год.

По состоянию на начало года российские авиакомпании уже потеряли 58 иностранных самолетов из-за отсутствия доступа к обслуживанию и комплектующим. В целом под угрозой находятся до 30% существующего флота западных лайнеров в России — примерно 700 самолетов Boeing и Airbus, которые сегодня обеспечивают 90% пассажирских авиаперевозок внутри РФ.

Ранее сообщалось, что 1 августа 2025 года хакеры подтвердили уничтожение системы Аэрофлота в РФ.