Счет пошел на миллиарды гривень. Бюро экономической безопасности рассказало об арестованных российских вагонах 5 мая, 18:41 Цей матеріал також доступний українською Российские и белорусские вагоны, обнаруженные и арестованные БЭБ (Фото:Бюро экономической безопасности)

Сотрудники Бюро экономической безопасности выявили и арестовали 17 800 вагонов, принадлежащих предприятиям и предпринимателям из России и Беларуси.



Как сообщили в БЭБ, 1625 вагонов заполнены товарно-материальными ценностями.

«Указанные вагоны в настоящее время арестованы и переданы в соответствии с решением следственного судьи в АО Укрзализныця на ответственное хранение с правом коммерческого использования указанных вагонов, владения и распоряжение денежными средствами, полученных от коммерческого использования таких вагонов, на любые потребности, возникающие во время осуществление хозяйственной деятельности», — сообщили в БЭБ.

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По предварительным оценкам БЭБ, общая стоимость товарно-материальных ценностей в 1625 вагонах составляет ориентировочно 3 млрд грн, стоимость самих вагонов оценивается в 15 млрд грн.

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