Избавились от зависимости. Почему украинский рынок зоотоваров почти не ощутил разрыв отношений с Россией 29 сентября, 19:26 Украина до полномасштабного вторжения импортировала из России только ветпрепараты (Фото:MasterZoo via facebook)

Украина получала из России только одну категорию товаров для домашних животных. Что это было и удалось ли найти замену?

До полномасштабного вторжения России в Украину на внутреннем рынке почти не было российских товаров для домашних животных. «Украинский зоорынок не зависел от России, кроме категории антипаразитарных препаратов и витаминов», — рассказала в интервью НВ Бизнес Полина Кошарная, основательница сети зоомаркетов MasterZoo.

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По ее оценке, в прошлом году украинский рынок кормов и аксессуаров для домашних животных пересек отметку в 20 млрд грн. Около трети приходилось на украинских производителей. Остальное — импорт, в котором доминируют крупные международные игроки.

Она добавляет, что оперативно удалось найти аналоги российским товарам. «Иностранные поставщики и украинские производители ветеринарных препаратов смогли быстро обеспечить качественные товары», — сообщила Полина Кошарная.