VIP-распродажа. Российские олигархи избавляются от частных самолетов — фото
Самолет Gulfstream G650 олигарха Владимира Потанина (Фото:Украинская правда)
Российские олигархи Владимир Потанин, Юрий Шефлер, Рустем Терегулов, Александр Светаков, Аркадий Волож и Эдуард Берман выставили на продажу свои частные самолеты.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники в авиационной сфере.
Так, информация о продаже самолета Gulfstream G650 приближенного к Путину олигарха Владимира Потанина (Интеррос, Норильский никель) уже размещена на сайте операторе борта и ресурсах по продаже самолетов. Борт стоит около $60 млн.
На том же сайте можно увидеть информацию о продаже самолета Gulfstream G650 Юрия Шефлера (SPI Group).
Рустем Терегулов (банк Развитие-Столица) продает Boeing 737−700.
Остальные бизнесмены продают свои самолеты непублично.
Bombardier Global 6000 Аркадия Воложа (Яндекс).
Gulfstream G650 Александра Светакова (группа Абсолют).
Bombardier Global 6000 Эдуард Берман (Capital Group).
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