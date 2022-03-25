VIP-распродажа. Российские олигархи избавляются от частных самолетов — фото 25 марта, 16:59 Цей матеріал також доступний українською Самолет Gulfstream G650 олигарха Владимира Потанина (Фото:Украинская правда)

Российские олигархи Владимир Потанин, Юрий Шефлер, Рустем Терегулов, Александр Светаков, Аркадий Волож и Эдуард Берман выставили на продажу свои частные самолеты.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники в авиационной сфере.

Так, информация о продаже самолета Gulfstream G650 приближенного к Путину олигарха Владимира Потанина (Интеррос, Норильский никель) уже размещена на сайте операторе борта и ресурсах по продаже самолетов. Борт стоит около $60 млн.

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Фото: Украинская правда

Фото: Украинская правда

На том же сайте можно увидеть информацию о продаже самолета Gulfstream G650 Юрия Шефлера (SPI Group).

Фото: Украинская правда

Фото: Украинская правда

Рустем Терегулов (банк Развитие-Столица) продает Boeing 737−700.

Фото: Украинская правда

Фото: Украинская правда

Остальные бизнесмены продают свои самолеты непублично.

Bombardier Global 6000 Аркадия Воложа (Яндекс).

Фото: Украинская правда

Gulfstream G650 Александра Светакова (группа Абсолют).

Фото: Украинская правда

Bombardier Global 6000 Эдуард Берман (Capital Group).

Фото: Украинская правда

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