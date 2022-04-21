Санкции в действии. Совладелец российского нефтяного гиганта ушел с руководящих должностей 21 апреля, 15:31 Вагит Алекперов, крупнейший акционер и экс-президент компании Лукойл (Фото:Russian Council / Flickr)

Вагит Алекперов, совладелец российского нефтяного гиганта Лукойл, решил уйти с должности президента компании и из совета директоров. Он руководил Лукойлом почти 30 лет.



Вагит Алекперов, совладелец Лукойл, крупнейшей частной нефтяной России, решил отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента компании. Об этом он сегодня уведомил председателя совета директоров компании, говорится в сообщении пресс-службы Лукойл.

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Алекперов занимал пост президента Лукойл с 1993 года.



По состоянию на 31 марта 2022 года бизнесмен владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций компании. Также он обладал бенефициарным экономическим интересом (beneficiary) (в том числе через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды) в отношении 5,43% акций Лукойл. Но правами голоса по ним Алекперов не распоряжается.

В апреле 2022 года Вагит Алекперов попал под санкции Великобритании и Австралии.

3 марта совет директоров Лукойла призвал к «скорейшему прекращению вооруженного конфликта» в Украине.

«Совет директоров ПАО Лукойл выражает свою озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий в Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия», — сказано в заявлении компании.



В 2021 году добыча нефти на активах Лукойл (без учета проекта Западная Курна-2) составила 79,3 млн тонн, что в среднесуточном выражении на 3,0% выше по сравнению с 2020 годом. Добыча газа в 2021 году выросла до 32,2 млрд куб. м, что в среднесуточном выражении на 11,2% больше по сравнению с 2020 годом.

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