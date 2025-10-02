Гендиректор Ryanair Майкл О’Лири раскритиковал ЕС за неспособность защитить европейские аэропорты и заявил, что дроны, которые нарушают работу авиации, следует сбивать.

Об этом он сказал в интервью Politico. «Почему мы не сбиваем эти дроны?» — спросил О’Лири.

Он также спросил, почему этого не происходит, когда российский военный самолет пролетает над воздушным пространством НАТО.

«Наша работа была нарушена три недели назад, когда дроны пролетали над Польшей, а польские аэропорты были закрыты на четыре часа. На прошлой неделе датские аэропорты были закрыты примерно на два часа. Это имеет разрушительный характер, и мы призываем к действиям», — сказал он.

О’Лири также считает, что предложенная в ЕС «стена дронов» не является решением.

«Я не думаю, что стена из дронов имеет какой-то эффект. Вы думаете, что россияне на самом деле не могут запустить дрон с территории Польши?» — сказал О’Лири.

Руководитель авиакомпании выразил скептицизм относительно планов лидеров ЕС и доверия к ним.

«Я не верю европейским лидерам, которые сидят, пьют чай и едят печенье. Если вы не можете защитить даже полеты над Францией, какие у нас есть шансы, что они защитят нас от России?» — добавил он, имея в виду отмену рейсов над Францией во время забастовок авиадиспетчеров в стране.

По словам О’Лири, он также не доверяет президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

«Она ни на что не способна, и ей следует уйти в отставку», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 10 сентября 2025 года воздушное пространство Польши пересекли российские дроны, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БпЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. Известно, что один из БПЛА упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, помещение повреждено, но никто не пострадал. По данным СМИ, дроны РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.

Польские и европейские власти обвинили РФ в преднамеренной скоординированной атаке и отвергли заявления о причастности Украины. 13 сентября Польша объявила о начале миссии НАТО Восточный дозорный в ответ на атаку БПЛА.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что дроны, которые 10 сентября залетели на территорию Польши, имели техническую возможность нести боеприпасы, но были «холостыми».