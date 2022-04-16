«Там стоит зенитка. Там сидит дебил». Укрзализныця рассказала об использовании Россией бронепоездов в Украине

16 апреля, 16:39
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Российский бронепоезд — музейная техника на вооружении РФ (Фото:Google)

Российский бронепоезд — музейная техника на вооружении РФ (Фото:Google)

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На сегодняшний день РФ не использует свои бронепоезда на территории юга Украины.

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Применение такой устаревшей техники является бесполезным мероприятием с военной точки зрения. Об этом, как сообщает ЦТС, заявили в ходе общения руководства Укрзализныци с журналистами.

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Отвечая на вопрос, есть ли сейчас в Украине российские бронепоезда, один из представителей Укрзализныци сказал: «Это позавчерашний день. Там стоит зенитка. Там сидит дебил, который с этой зениткой едет куда-то. Один выстрел по нему и его нет. Его не стреляют, потому что это никому не надо».

В УЗ также отметили, что от некоторых энтузиастов поступали предложения построить украинский бронепоезд. Идею всерьез оценили, проанализировали и пришли к выводу, что этого делать не нужно.

Как сообщалось, ранее РФ пригнала бронепоезд под Мелитополь с Дальнего Востока. Такая железнодорожная техника активно использовалась в Первую и Вторую мировые войны.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Укрзализныця Поезд Российская армия Война России против Украины

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