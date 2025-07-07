Десятки миллиардов. В РФ оценили убытки российских авиакомпаний из-за украинских дронов

Вызванный налетом дронов коллапс в работе российских аэропортов 5 и 6 июля, из-за которого было отменено несколько сотен рейсов и перенесено еще около 2 тыс., обойдется авиакомпаниям примерно в 20 млрд руб.

Об этом пишет The Moscow Times.

Так от отмены рейса самолета Boeing 737−800 на 158 пассажиров потери могут составлять 15−23 млн руб. в зависимости от направления, говорится в публикации со ссылкой на российского эксперта.

В эту сумму включены расходы авиакомпании на аэропортовые услуги по средним тарифам, расходы на работу экипажей и топливо, а также недополученный доход.

«При этом стоимость задержки рейса (опоздание более чем на 15 минут) Boeing B737 оценивается примерно в 1,5 млн руб. без учета расходов на обслуживание пассажиров», — говорится в публикации. — «Почти столько же — 1,5−2 млн руб. — стоит уход одного борта на запасной аэродром».

Согласно данным Росавиации, из-за ограничений работы Шереметьево (Москва), Пулково (Санкт-Петербург) и Чкалова (Нижний Новгород) с 5 по 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, 88 перенаправили на запасные аэродромы, задержали 1,9 тыс. рейсов.

Как сообщалось, 6 июля в ряде российских аэропортов, в том числе в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково, после масштабного коллапса, произошедшего накануне, 5 июля, снова приостановили прием и выпуск рейсов.

5 июля сообщалось, что из-за угрозы атак беспилотников в российских аэропортах произошел коллапс — только в Москве и Санкт-Петербурге было отменено почти 100 авиарейсов, еще несколько сотен перенесли.

Из-за этого в аэропортах образовалась давка, люди сидели и лежали на полу, потому что свободных мест в кафе и бизнес-залах не было. Также часть пассажиров часами не выпускали из самолетов после посадки. Задержки и отмены рейсов также зафиксированы в других аэропортах Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и ряда других городов.