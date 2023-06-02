Отдают по дешевке. Цены на российскую нефть за год упали в полтора раза 2 июня, 11:43 Российская нефть Urals за год подешевела более чем в полтора раза (Фото:Nick Oxford / Reuters)

Средняя цена нефти основой российской марки Urals в январе-мае 2023 года сложилась в размере $51,5 за баррель, снизившись по сравнению с тем же периодом прошлого года ($83,48) в 1,6 раза.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные минфина РФ.

В мае также наблюдалось падение цены — в 1,48 раза, до $53,34 за баррель ($78,81 в 2022 году).

Средняя цена на нефть Brent в мае составляла около $75,52 за баррель. Таким образом, дисконт Urals к бенчмарку составил около 29,4%. С апреля этот показатель используется для ограничения дисконта на российскую нефть при уплате налогов в российский бюджет.

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Ранее сообщалось, что доходы России от продажи нефти в Индию застряли за границей.