Путину дали передышку. Страны G7 не спешат пересматривать потолок цен на российскую нефть — Bloomberg 21 марта, 09:09 Страны G7 не спешат пересматривать потолок цен на российскую нефть (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Страны Большой семерки вряд ли пересмотрят потолок цен на российскую нефть на текущей неделе (21−26 марта), несмотря на то, что она уже продается значительно дешевле текущего порога в $60 за баррель.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, государства-члены ЕС были проинформированы, что G-7, отвечающая за установление и изменение ценового потолка, мало заинтересована в изменении уровня цен на данном этапе.

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Переговоры между Европейской комиссией и G-7, вероятно, продолжатся после саммита лидеров ЕС, который состоится в Брюсселе на этой неделе.

Ранее G-7 согласилась пересмотреть уровень цен в середине марта, кроме того позиция ЕС предусматривает, что потолок должен быть на 5% ниже среднерыночных ставок.

По данным Международного энергетического агентства, российская сырая нефть и нефтепродукты уже продаются по ценам ниже предельной. Средневзвешенная экспортная цена на российскую нефть в феврале составила $52,48 за баррель без учета стоимости доставки и страхования. Нефть марки Urals, ключевая экспортная смесь России, продавалась на черноморском рынке по цене $45,27 за баррель.

«Такие страны, как США, менее склонны изменять уровни цен, утверждая, что ограничение работает, поскольку доходы России падают, а расходы растут, в то время как нефть продолжает поступать на мировые рынки», — пишет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что Эстония, Литва и Польша призвали снизить потолок цен на российскую нефть.

Также сообщалось, что правительство РФ признало сокращение доходов от нефти почти в два раза.