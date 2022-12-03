Страны G7 и Австралия вслед за ЕС установили потолок цен на российскую нефть. В ОП говорят: нужно было снизить до $30 3 декабря, 11:37 Страны G7 и Австралия также ограничивают цену на российскую нефть (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Страны Большой семерки и Австралия вслед за Европейским Союзом поддержали порог цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.



Об этом говоится на сайте Министерства финансов США.

«Уровень предельной цены, $60 за баррель, установлен достаточно высоко, чтобы сохранить России экономические стимулы для продажи нефти на мировых рынках. Эта цена вводится на историческом для РФ уровне, который выше себестоимости производства и соответствует довоенному», — заявили там.

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На следующей неделе коалиция по ограничению цен на нефть запретит широкий спектр услуг, включая морское страхование и торговое финансирование, связанные с морской транспортировкой сырой российской нефти, если цена контракта превышает $60 за баррель.

Импортеры, которые будут покупать ее по цене не выше верхнего предела, получат доступ к ряду услуг стран коалиции, жизненно важных для торговли нефтью. С 5 февраля запрет распространится на морские перевозки российских нефтепродуктов. Предельную цену для них объявят позже. Политика ограничения цен состоит в том, чтобы снизить нефтяные доходы РФ, не создав дефицита на глобальном рынке.

Реагируя на потолок цен на российскую нефть, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что для «скорейшего уничтожения» экономики России ее нужно было снизить до $30. Группа Ермака-Макфола, которая занимается санкциями против РФ, отмечала, что верхний ценовой предел на экспортируемую российскую нефть не должен превышать $35 за баррель.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что Польша и страны Балтии добились введения механизма, при котором цену смогут пересматривать каждые два месяца. При этом цена должна быть ниже рыночной не менее чем на 5%.

Страна-агрессор заявляла, что не будет продавать нефть и газ странам, присоединившимся к ограничениям. По данным Bloomberg, РФ уже потеряла до 90% своего ключевого рынка нефти в северных странах Евросоюза.

