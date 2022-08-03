Эмбарго. ЕС рекомендовал импортерам подтверждать, что в их топливе нет ни грамма российской нефти

3 августа, 13:21
Российская нефть не должна попадать в ЕС даже в смешанном виде (Фото:energyintel.com)

Российская нефть не должна попадать в ЕС даже в смешанном виде (Фото:energyintel.com)

Евросоюз рекомендовал импортерам нефти указывать в контрактах, что в поставляемом ими топливе нет доли российской нефти, иначе импортер понесет ответственность.

Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.

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ЕС напомнил, что российская нефть, транспортируемая вместе с нефтью другого происхождения в смешанном виде, подпадает под эмбарго, а импортеры несут ответственность за его соблюдение.

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«Импортерам рекомендуется прописать в договоре купли-продажи пункт, согласно которому экспортер подтверждает, что продаваемая нефть не содержит российской нефти и что в этом случае экспортеры несут договорную ответственность за любые неверные заявления», — сказано в документе.

Экономическим операторам рекомендовали внимательнее проверять сырье, чтобы гарантировать, что сырая российская нефть не будет импортирована, даже если она смешана с большей частью нефти из третьей страны.

Им предстоит доказать, что это так, за исключением случаев, когда невозможно определить точную долю топлива, происходящего не из России — это можно сделать, установив происхождение нефти или проведя химические анализы.

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В случае если смешанный продукт поставляется в ЕС, импортер должен точно определить долю российской и нероссийской нефти в нем. Тогда к отгрузке будет допущено то количество, которое соответствует нероссийской доле.

Оставшейся части груза будет отказано во въезде на таможенную территорию Евросоюза. Если определить точную долю российской нефти невозможно, то вся партия не будет допущена к разгрузке в ЕС.

США, Великобритания, Канада ранее ввели эмбарго на российскую нефть. ЕС согласовал постепенный отказ от топлива из РФ. С декабря 2022 года начнет действовать запрет на импорт нефти из РФ по морю.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Нефть Эмбарго Санкции против России Санкции Запада Санкции ЕС Российская нефть Санкции

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