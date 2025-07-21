«Больше не могут». Экономика РФ готовится к череде банкротств строительных компаний

Основная причина — резкое сокращение заказов на фоне высокой ключевой ставки Центробанка (20%, — ред.). Об этом заявил гендиректор крупнейшего холдинга отрасли Нацпроектстрой Алексей Крапивин, сообщает Moscow Times.

«Сегодня все без исключения компании чувствуют на себе влияние дорогих денег. Предприниматели считали, что смогут обслуживать кредитный портфель, и занимались собственной инвестпрограммой или другими проектами, а сегодня обслуживать свой долг при таком уровне ставок больше не могут», — сказал Крапивин.

По его словам, строительный бизнес как таковой — это сложная и не высокомаржинальная отрасль, в которой даже в лучшие годы хорошей рентабельностью считался уровень 10−15% по проекту. При этом рентабельность компаний в автодорожном строительстве наиболее низкая. Так, если по российской экономике в среднем показатель составляет 12−14%, в жилищном строительстве 9−10%, то в строительстве автодорог — 2−3%.

«Особенность инфраструктурных проектов — высокая капиталоемкость и долгий срок реализации… Если посчитать окупаемость инфраструктуры только арифметически, без учета комплексных эффектов, то строить сейчас вообще не выгодно. Проще положить деньги на депозит», — отметил российский топ-менеджер.

Ранее участники рынка прогнозировали сокращение инфраструктурного строительства в 2025 году.

«Объемы финансирования проектов снижаются либо переносятся „вправо“, также падает остаток законтрактованных работ по госконтрактам как на строительство, так и на реконструкцию и капитальный ремонт дорог», — заявила гендиректор ассоциации НАИК (объединяет компании в сфере транспортного строительства) Мария Ярмальчук. В ассоциации отмечали, что ситуация приобрела критический характер из-за «запредельно» высокой ставки ЦБ и падения инвестиционной активности строительных компаний.

На этом фоне резко упали продажи дорожно-строительной техники: в январе—марте они сократились на 36,6% год к году.

Ранее сообщалось, что российские власти признали усугубление глубокого кризиса в угольной отрасли.