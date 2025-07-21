«Больше не могут». Экономика РФ готовится к череде банкротств строительных компаний
Российские инфраструктурные компании остались без заказов и заемных средств (Фото: Знаки Поволжья)
До конца 2025 года Россию ожидает череда банкротств компаний, строящих инфраструктуру.
Основная причина — резкое сокращение заказов на фоне высокой ключевой ставки Центробанка (20%, — ред.). Об этом заявил гендиректор крупнейшего холдинга отрасли Нацпроектстрой Алексей Крапивин, сообщает Moscow Times.
«Сегодня все без исключения компании чувствуют на себе влияние дорогих денег. Предприниматели считали, что смогут обслуживать кредитный портфель, и занимались собственной инвестпрограммой или другими проектами, а сегодня обслуживать свой долг при таком уровне ставок больше не могут», — сказал Крапивин.
По его словам, строительный бизнес как таковой — это сложная и не высокомаржинальная отрасль, в которой даже в лучшие годы хорошей рентабельностью считался уровень 10−15% по проекту. При этом рентабельность компаний в автодорожном строительстве наиболее низкая. Так, если по российской экономике в среднем показатель составляет 12−14%, в жилищном строительстве 9−10%, то в строительстве автодорог — 2−3%.
«Особенность инфраструктурных проектов — высокая капиталоемкость и долгий срок реализации… Если посчитать окупаемость инфраструктуры только арифметически, без учета комплексных эффектов, то строить сейчас вообще не выгодно. Проще положить деньги на депозит», — отметил российский топ-менеджер.
Ранее участники рынка прогнозировали сокращение инфраструктурного строительства в 2025 году.
- Любопытных посадят. Кремль окончательно засекретил данные о российской экономике
- «Россия сжигает свечу с обеих сторон». ISW проанализировал проблемы экономики РФ и возможное влияние вторичных санкций, которые обещает Трамп
- Фанатичное желание Путина: отказ России прекратить войну против Украины стоит ей регионального влияния и энергетических рынков — WP
«Объемы финансирования проектов снижаются либо переносятся „вправо“, также падает остаток законтрактованных работ по госконтрактам как на строительство, так и на реконструкцию и капитальный ремонт дорог», — заявила гендиректор ассоциации НАИК (объединяет компании в сфере транспортного строительства) Мария Ярмальчук. В ассоциации отмечали, что ситуация приобрела критический характер из-за «запредельно» высокой ставки ЦБ и падения инвестиционной активности строительных компаний.
На этом фоне резко упали продажи дорожно-строительной техники: в январе—марте они сократились на 36,6% год к году.
Ранее сообщалось, что российские власти признали усугубление глубокого кризиса в угольной отрасли.