Такого не было с 1996 года. В России — рекордная нехватка рабочей силы

20 мая, 13:13
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В России — острая нехватка рабочей силы (Фото:Michael Parulava / Unsplash)

В России — острая нехватка рабочей силы (Фото:Michael Parulava / Unsplash)

В России наблюдается самая высокая нехватка рабочей силы с 1996 года, более трети российских промышленных предприятий не могут найти работников.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, ежемесячно проводимого российским Институтом экономической политики имени Егора Гайдара, пишет Poitico.

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«В России зафиксирована самая острая нехватка рабочей силы с тех пор, как президент Владимир Путин впервые пришел к власти на фоне вторжения Москвы в Украину», — отмечает издание.

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Опрос около 1000 промышленных предприятий РФ в апреле показал, что на 35% предприятий не хватает рабочих рук.

По данным института, нехватка частично была связана с «частичной мобилизацией» населения России, начавшейся с сентября 2022 года.

Нехватка кадров в стране представляет собой «глубокую и долгосрочную проблему», которая сдерживает промышленный рост, заявил Сергей Цухло, руководитель отдела бизнес-исследований Института.

По словам Цухло, дефицит наиболее остро ощущался в легкой промышленности и машиностроении. И хотя уход из страны западных брендов, таких как McDonald’s и Starbucks, открыл возможности для местных предпринимателей, добавил он, нехватка рабочих теперь означает, что «на их месте просто некому производить».

Ранее сообщалось, что в РФ хотят национализировать основные отрасли экономики.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Россия Рынок труда Рабочие места Экономика РФ Занятость

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