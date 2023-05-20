Такого не было с 1996 года. В России — рекордная нехватка рабочей силы 20 мая, 13:13 В России — острая нехватка рабочей силы (Фото:Michael Parulava / Unsplash)

В России наблюдается самая высокая нехватка рабочей силы с 1996 года, более трети российских промышленных предприятий не могут найти работников.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, ежемесячно проводимого российским Институтом экономической политики имени Егора Гайдара, пишет Poitico.

«В России зафиксирована самая острая нехватка рабочей силы с тех пор, как президент Владимир Путин впервые пришел к власти на фоне вторжения Москвы в Украину», — отмечает издание.

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Опрос около 1000 промышленных предприятий РФ в апреле показал, что на 35% предприятий не хватает рабочих рук.

По данным института, нехватка частично была связана с «частичной мобилизацией» населения России, начавшейся с сентября 2022 года.

Нехватка кадров в стране представляет собой «глубокую и долгосрочную проблему», которая сдерживает промышленный рост, заявил Сергей Цухло, руководитель отдела бизнес-исследований Института.

По словам Цухло, дефицит наиболее остро ощущался в легкой промышленности и машиностроении. И хотя уход из страны западных брендов, таких как McDonald’s и Starbucks, открыл возможности для местных предпринимателей, добавил он, нехватка рабочих теперь означает, что «на их месте просто некому производить».

Ранее сообщалось, что в РФ хотят национализировать основные отрасли экономики.