«Как ты можешь его покупать?» Зеленский призвал мир прекратить торговлю зерном, украденным Россией в Украине 23 мая, 14:05 Цей матеріал також доступний українською Выступление Владимира Зеленского по видеосвязи на Давосском экономическом форуме 23 мая (Фото:Arnd Wiegmann / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир помочь Украине в борьбе с экспортом Россией краденого украинского зерна.

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Об этом он заявил 23 мая, выступая по видеосвязи на Давосском экономическом форуме.

«Зерно ежедневно воруется российскими военными, потом перевозится кораблями в те или иные страны. Мы стараемся очень быстро реагировать. Мы работаем на уровне МИД, с посольствами тех стран, которые не являются дружественными», — сказал Зеленский.

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«Думаю, если ты понимаешь, откуда это зерно, откуда везет Россия, как ты можешь его покупать нелегитимно и только потому, что оно продается даром?» — добавил он.

«Нужно, чтобы на уровне дипломатов нам помогали, потому что мы в одиночку не можем с этим бороться», — сказал президент.

Как сообщалось, выступая перед участниками Форума, Зеленский также призвал ввести эмбарго на нефть из РФ, блокировать банки и IT-сектор агрессора.

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