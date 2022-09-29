Серый импорт и точка. В России магазины Lego переименуют в Мир кубиков 29 сентября, 16:02 В России магазины Lego переименуют в Мир кубиков (Фото:mikdam / Depositphotos)

В России на месте сертифицированных магазинов Lego откроют магазины Мир кубиков.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента группы компаний Inventive Retail Group Тихона Смыкова.

Сообщается, что в магазинах будет представлена продукция Lego, которая ввозится в Россию нелегально, и конструкторы других производителей.

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Также Мир кубиков собирается производить продукцию под собственным брендом, сообщают российские СМИ.

В марте на фоне санкций производитель Lego Group приостановил поставки в своих товаров в РФ. В июле Lego Group приняла решение покинуть российский рынок. Компания прекратила действие контракта с российским партнером.

