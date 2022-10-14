В Москве жалуются на несправедливость. Россия может отказаться от зерновой сделки в ноябре 14 октября, 10:08 В Москве недовольны зерновым соглашением: говорят, сделка неравноправна (Фото:REUTERS/Viacheslav Musiienko)

Россия обратилась в ООН с заявлением, что готова отказаться от продления в следующем месяце соглашения об экспорте зерна из Черного моря. Москва жалуется, что по-прежнему испытывает трудности с продажей удобрений и продовольствия.

Об этом сообщил Reuters постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.



Он заявил, что «если российской стороны соглашения — экспорта российского зерна и удобрений — не буде, то им придется взглянуть на это по-другому». Отвечая на вопрос, может ли Россия отказаться от соглашения, Гатилов сказал: «Есть вероятность… Мы не против поставок зерна, но это соглашение должно быть равноправным, оно должно быть честным и справедливо выполняться всеми сторонами».

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Представитель ООН Стефан Дюжаррик сказал, что организация «остается на постоянной связи с российскими официальными лицами, а также с официальными лицами Европейского Союза, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, чтобы устранить последние препятствия для экспорта российского зерна и удобрений».

Соглашение, достигнутое при посредничестве ООН и Турции в июле, открыло Украине путь к возобновлению экспорта зерна из черноморских портов, которые были закрыты после вторжения России. Москва получила гарантии на собственный экспорт зерна и удобрений.

Соглашение помогло предотвратить глобальный продовольственный кризис: Россия и Украина являются двумя крупнейшими экспортерами зерна в мире, а Россия — экспортером номер один удобрений. Но Москва не раз жаловалась, что все еще сталкивается с трудностями с продажей удобрений и продуктов питания.