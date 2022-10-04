Россия украла украинского зерна минимум на $530 миллионов — расследование AP 4 октября, 02:19 Cирийское судно Laodicea, которое пыталось продать в Ливане украденный украинский груз (Фото:REUTERS/Walid Saleh)

Страна-террорист Россия с начала полномасштабного вторжения украла украинского зерна по меньшей мере на 530 миллионов долларов, — об этом идет речь в расследовании AP и программы PBS Frontline, опубликованном в понедельник, 3 октября.

Расследователи изучили спутниковые снимки, грузовые декларации, данные транспондеров судов, пообщались с фермерами и поставщиками и отследили маршруты около 30 судов, которые совершили более 50 рейсов с зерном из захваченных оккупантами регионов Украины в порты Турции, Сирии, Ливана и других стран.

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По их информации, за перевозкой краденой агропродукции стоят богатые бизнесмены и госкомпании из России и Сирии, некоторые из которых находятся под санкциями США и ЕС.



В частности, украденное зерно из Украины в Турцию, Сирию и Ливан перевозили сухогрузы Laodicea, Souria и Finikia, принадлежащие сирийской государственной компании Syriamar Shipping Ltd., которая попала под санкции США в 2015 году за связи с режимом Башара Асада. Кроме нее, зерно из Украины незаконно перевозит подсанкционная российская Объединенная судостроительная корпорация. По данным расследователей, она через дочернюю компанию Crane Marine Contractor за несколько недель до полномасштабного вторжения России в Украину купила три грузовых судна, которые уже совершили не менее 17 рейсов между оккупированным Крымом и портами в Турции и Сирии.

Гендиректор украинского агрохолдинга HarvEast Дмитрий Скорняков со ссылкой на сотрудников своей компании в захваченном Мариуполе рассказал, что оккупанты вывозят украденное зерно в Россию: «Чтобы украсть его, они просто ездят в Ростов и Таганрог, небольшие российские порты, смешивают его с российским зерном и говорят, что это российское зерно».

Расследователи с помощью спутниковых снимков и данных транспондеров установили, что крупные грузовые суда, стоящие на якоре у берегов РФ, встречаются в море с меньшими судами, которые перевозят зерно из крымских и российских портов. Большие корабли затем доставляют смешанное зерно в Египет, Ливию, Ирак и Саудовскую Аравию.



Так, представители турецкой компании Yayla Agro заявили журналистам, что купленные ими с российского корабля Федор 8800 тонн кукурузы по документам были загружены в российском порту Кавказ. При этом спутниковые снимки показывают, что на самом деле судно загрузили в оккупированном Севастополе. Расследователи зафиксировали не один случай, когда суда с выключенными транспондерами загружают украинское зерно в оккупированном Крыму, а позже утверждают, что груз прибыл из российского порта Кавказ.

Авторы расследования также отследили рейсы судов Михаил Ненашев, Laodicea и Souria из оккупированного Крыма в Турцию — к докам зернохранилищ, которыми управляет государственный Турецкий совет по зерну. Пресс-служба и руководство совета не ответили на запросы о комментариях.

Как пишет AP, турецкие власти обязались остановить перевозку краденого зерна, но министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции в июне заявил, что Анкара не нашла никаких доказательств поставок краденого зерна.