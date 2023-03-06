Дружба денег стоит. Польша потребует от России компенсацию за прекращение поставок нефти по трубопроводу 6 марта, 17:13 Знак с надписью Нефтепровод Дружба возле Самары (Фото:File Photo / Reuters)

Польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen потребует компенсацию от российской Татнефти после прекращения поставок по трубопроводу Дружба.

Об этом 6 марта заявил гендиректор Orlen Даниэль Обайтек, не уточнив подробностей, сообщает Reuters.

«Русские перестали качать нефть в Польшу… так что теперь мы подадим в суд и потребуем возместить ущерб», — сказал он.

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Обайтек отказался назвать сумму потенциальной компенсации, заявив, что не может обсуждать детали контрактов.

Как сообщалось, РФ с 25 февраля прекратила поставки сырой нефти для польского нефтеперерабатывающего концерна PKN Orlen по нефтепроводу Дружба.

PKN Orlen ежемесячно импортировал около 200 тыс. тонн нефти в рамках контракта с российской Татнефтью. Срок действия этого контракта должен был истечь в декабре 2024 года. Российские поставки занимали 10% польского рынка.