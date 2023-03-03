Безгазопроводы. Россия законсервирует поврежденные ветки Северных потоков — Reuters 3 марта, 23:29 Россия в ближайшее время не собирается ремонтировать поврежденные Северные потоки (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Россия планирует в ближайшем будущем закрыть и законсервировать поврежденные ветки газопроводов Северный поток и Северный поток 2.

Об этом сообщает Reuters.

Несмотря на заявления Газпрома о возможности ремонта, источники информационного агентства сообщили, что РФ считает проект "похороненным" из-за невозможности улучшения отношений с Европой в ближайшее время.

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В то же время кремль хочет сохранить газопроводы, поэтому готовит герметизацию поврежденных участков и защиту от дальнейшей коррозии под влиянием морской воды.

26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инцидент произошел на глубине около 70 метров недалеко от датского острова Борнхольм в Балтийском море — сразу за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

Всего в эти дни было зафиксировано три мощные утечки. 29 сентября береговая охрана Швеции сообщила о четвертой утечке газа.

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.

Дания и Швеция уже заявили о преднамеренных действиях. В ЕС не исключили диверсию.

Кремль отрицает причастность к утечкам газа. Российский диктатор Владимир Путин решил обвинить в утечках «англосаксов».

В компании Nord Stream AG заявили, что оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.

Службы безопасности Германии предполагают, что обе нитки газопровода Северный поток и одна нитка газопровода Северный поток-2 навсегда окажутся непригодными для использования после аварии в Балтийском море, пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.