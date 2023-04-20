Алексей Чернышов: Нафтогаз применит все пути для взыскания $5 млрд компенсации с россии 20 апреля, 11:43 Новости компаний Нефтегаз

Ведущая международная юридическая фирма Covington & Burling LLP представила стратегию принудительного взыскания с России $5 млрд компенсации за захват активов Группы Нафтогаз в Крыму. Ответная встреча состоялась в Вашингтоне (США) сегодня, 19 апреля 2023 года, при участии главы Группы Нафтогаз Алексея Чернышова.

«Мы не ожидаем добровольного возмещения ущерба от рф, поэтому вместе с ведущей юридической фирмой Covington & Burling LLP прорабатываем все возможные механизмы признания и принудительного исполнения арбитражного решения с помощью правовых механизмов. Мы не можем разглашать детали, но у нас есть четкая стратегия», — пояснил Алексей Чернышов.

Видео дня

Он также поблагодарил партнеров, поддерживающих Украину и Группу Нафтогаз в борьбе за справедливость.

«Преступления не могут и не будут оставаться безнаказанными. Благодарю наших партнеров за совместную работу в этом направлении и результаты, которых нам уже удалось достичь», — добавил глава Группы Нафтогаз.

Напомним, что 12 апреля 2023 года Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал россию выплатить $5 млрд компенсации за убытки и утраченное имущество Нафтогаза в Крыму.