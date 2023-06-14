В одну сторону горючее, в другую — оружие. Россия возобновила поставки нефти в Северную Корею
Ким Чен Ин (Фото:KCNA/via REUTERS)
Россия впервые с 2020 года возобновила экспорт нефти в Северную Корею, зато получает из Пхеньяна оружие для войны против Украины.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Комитета санкций ООН.
Россия поставила 67 300 баррелей очищенной нефти в Северную Корею в период с декабря 2022 года по апрель 2023-го. Это первые поставки, зарегистрированные с сентября 2020 года.
Возобновление поставок нефти происходит на фоне оживления сотрудничества между давними партнерами в последние месяцы. Отмечается, что обе страны могут уклоняться от санкций и РФ помогает экономике Северной Кореи в обмен на поставки оружия.
Согласно спутниковым снимкам, в конце прошлого года Россия и Северная Корея возобновили торговлю железной дорогой, которая не работала с 2020 года, когда Ким Чен Ин закрыл свои границы от угрозы Covid-19.