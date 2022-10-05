Дожали Австрию. Газпром возобновляет поставки газа в Италию 5 октября, 16:06 Россия возобновила поставки газа в Италию (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Газпром возобновляет транспортировку российского газа по территории Австрии и поставку в Италию.

Об этом сообщила пресс-служба компании.



В Газпроме заявили, что им «совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября».

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Австрийский оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные номинации Газпрома, что позволяет возобновить поставки российского газа через территорию Австрии.

Напомним, 1 октября Газпром сообщил, что не может поставлять в Италию запрашиваемые объемы газа, так как прокачка газа через Австрию невозможна.

Ранее сообщалось, что Италия получила достаточно альтернативных поставок газа из Северной Африки, чтобы компенсировать любой дефицит этой зимой, даже если Россия немедленно прекратит весь экспорт в страну.