Новый рекордный показатель. Россия резко увеличила поставки газа крупнейшему покупателю

Общие поставки российского газа в Китай (по газопроводу и в сжиженном виде) в августе 2025 года по сравнению с августом 2024 года выросли на 17% до 4,63 млрд куб. м, что стало новым рекордным показателем.

Об этом пишет российский Интерфакс.

По данным Главного таможенного управления КНР, предыдущий пик пришелся на июль текущего года — 4,25 млрд куб. м.

«Благодаря плановому росту поставок Газпрома по магистрали Сила Сибири Россия уже давно вышла на первое место среди поставщиков природного газа в Китай, обойдя таких прежних лидеров как Туркмения (в августе экспортировала расчетно 2,6 млрд куб. м) или Австралия (2,2 млрд куб. м)», — пишет Интерфакс. — «Сейчас российские поставки газа обеспечивают 32% китайского импорта».

Реклама

В целом Китай в августе 2025 года получил по трубопроводам 6,893 млрд куб. м природного газа, что на 3% больше, чем за август 2024 года.

По трубе Китай получает газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

Также в августе 2025 года Китай принял 5,748 млн тонн СПГ, что на 16% меньше, чем в августе 2024 года. Австралия (крупнейший поставщик) уменьшила поставки на 24% до 1,708 млн тонн, Катар — увеличил на 3% до 1,449 млн. тонн.

Россия по итогам августа была третьим по объему экспортером, ее поставки сохранились на уровне 976 тыс. тонн.

При этом РФ по газопроводу Сила Сибири поставит Китай более 38 миллиардов кубометров газа в текущем году, пишет The Moscow Times со ссылкой на председателя правления Газпрома Алексея Миллера.

Проектная мощность трубопровода Сила Сибири составляет 38 миллиардов кубометров газа в год, его мощности выведены на максимальный контрактный уровень в начале декабря 2024 года.

В понедельник, 20 октября, Газпром сообщил, что накануне установил второй рекорд в этом месяце и пятый с момента выхода поставок по газопроводу Сила Сибири на максимальный уровень.

Как сообщалось, общие поставки российского газа в Китай в июле 2025 года по сравнению с июлем 2024 года выросли на 11% до 4,25 млрд куб. м, что стало новым рекордным показателем.

В сентябре российский монополист Газпром договорился с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) об увеличении поставок по газопроводу Сила Сибири на 6 млрд кубометров, с 38 до 44 млрд кубометров в год.

В общем, с учетом строительства нового газопровода Сила Сибири-2 и увеличения поставок по дальневосточному маршруту, поставки российского газа в Китай в перспективе вырастут на 58 кубометров в год.

В мае Газпром поставил по газопроводу Сила Сибири в Китай первые 100 млрд куб. м российского газа.

Поставки российского газа в Китай по газопроводу Сила Сибири осуществляются в рамках долгосрочного договора между Газпромом и китайской компанией CNPC, который был подписан в 2014 году.

Они начались в декабре 2019 года. В 2020 году поставки газа в Китай составили 4,1 млрд куб. м, а в 2021 году выросли в 2,5 раза до 10,4 млрд куб. м.

В 2024 году Газпром прокачал в Китай 31 млрд кубометров газа, а в 2025-м вывел Силу Сибири на проектную мощность — 38 млрд кубометров в год.