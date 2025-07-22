«Десятки дронов». Россия снова массированно атаковала украинскую газовую инфраструктуру

Россия в очередной раз массированно атаковала объекты группы Нафтогаз. В результате вражеской атаки есть разрушения.

Об этом в Faceebok сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.

«Ночью Россия в очередной раз массированно атаковала газовую инфраструктуру. Десятки дронов по объектам группы Нафтогаз. Есть разрушения», — сообщил он. — «Это очередной массированный обстрел инфраструктуры газодобычи».

Реклама

Такие атаки происходят регулярно, сообщил Корецкий.

Сейчас продолжается ликвидация последствий.

«Никакого военного значения эти объекты не несут. Это исключительно акт терроризма, которым враг стремится запугать украинцев и сломать нашу волю», — отметил он, — «Цель террористов очевидна — ослабить Украину, сорвать подготовку к зиме и создать проблемы с газоснабжением для украинцев во время холодов».

Как сообщалось, по данным МВФ, на начало 2025 года до 50% газовой инфраструктуры НАК Нафтогаз Украины было атаковано и временно повреждено, что привело к резкому падению добычи газа и снижению объемов его хранения до исторически низкого уровня.

В апреле группа Нафтогаз сообщила, что восстановила более половины объемов добычи, утраченных из-за российских атак в феврале.

28 марта Россия обстреляла объекты Нафтогаза на фоне заявлений о режиме прекращения ударов по энергетике.

Это была восемнадцатая комбинированная атака на инфраструктуру группы с начала полномасштабной войны и восьмая с начала этого года.