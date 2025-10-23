«Недавно открыл двери». Россия разрушила салон красоты в Киеве

В результате российской атаки разрушен салон красоты Backstage Podil на Подоле в Киеве.

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

«Backstage Podil разрушен. Наш новый салон, который недавно открыл двери, пострадал от удара», — сообщила компания 23 октября.



Реклама

Согласно сообщению, вследствие обстрела никто из сотрудников не пострадал.

«Самое главное — наша команда цела. Мы невероятно гордимся нашими людьми», — отмечается в сообщении, — «Несмотря на запрет ехать на место — команда сама договорилась и поехала спасать все, что можно было спасти. Уцелевшие баночки, шампуни, инструменты … Администраторы, мастера, ассистенты — независимо от должности пытались помочь».

Как сообщалось, ночью 22 октября армия страны-агрессора России атаковала Киев беспилотниками.

В результате атаки известно уже о девяти пострадавших, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

В целом повреждения зафиксированы в трех районах города, однако наибольшие разрушения претерпел Подольский район столицы.

Там при обстреле поврежден один из жилых комплексов: в домах выбиты окна, а на земле лежат обломки фасадов, кровли и строительных конструкций. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Также пострадала синагога: повреждены витражи, частично выбиты окна, разрушена система вентиляции и фасад.

Кроме зданий, повреждены несколько автомобилей: у них выбиты окна и повреждены кузовные части. От обломков пострадал один из бизнес-центров.

Последствия атаки фиксируют также в Оболонском и Деснянском районах, где обломками повреждены жилые дома.