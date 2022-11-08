Проверяют не больше 8−9 в день. Россияне продолжают задерживать пропуск судов в рамках зерновой инициативы 8 ноября, 13:02 Заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков (Фото:facebook/Юрий Васьков)

Россия задерживает работу зерновой инициативы. После их возвращения к работе количество проверенных судов упало до 8−9 в день. Хотя в их отсутствие инспекторы ООН и Турции проверяли до 46 судов в день.

Как пояснил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков в интервью LIGA.net, из-за этого возникла очередь из 210 судов. Половина из них была загружена и ожидала инспекции выхода, еще половина — входа.



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«Сегодня мы вернулись к тем же проблемам. Совместные инспекции возобновились. Все четыре стороны принимают участие в инспекции. Но они запланированы сейчас в среднем только 12 в день, из которых фактически завершается 8−9. В то же время необходимость — 25−30 в сутки», — пожаловался замминистра.

По состоянию на 7 ноября очередь на вход в украинские порты составляла 88 судов, еще 18 загруженных судов ожидали инспекцию на выход в турецких территориальных водах.

«За три месяца работы коридора мы отправили миру 10,1 млн. тонн зерновых из портов Большой Одессы. Это значительный показатель в масштабах мира. Поэтому наша задача — наращивать этот объем. По итогам октября экспортировали 4,2 млн. тонн. Если бы инспекции работали без задержек — было бы не менее 6 млн тонн в месяц — это реальный показатель, который может давать коридор», — подытожил Васьков.

Зерновая инициатива, многостороннее соглашение, участниками которого являются ООН, Украина, Турция и Россия, гарантирует безопасный проход караванов судов с агропродукцией из черноморских портов Украины в пролив Босфор. Благодаря ей с конца июля из трех портов удалось вывезти около 10 млн тонн украинского зерна и других аграрных грузов. После взрывов на базе российского Черноморского флота в оккупированном Севастополе Россия заявила, что выходит по инициативе.

Демарш России вызвал беспокойство на мировых рынках продовольствия. Но уже 2 ноября РФ решила вернуться.