И санкции не помешали. Россия пробурила больше всего нефтяных скважин за десятилетие — Bloomberg 14 февраля, 15:47 В 2022 году российские нефтяные башни пробурили общую глубину более 28 000 км (Фото:REUTERS/Angus Mordant)

Несмотря на санкции против российской нефти компании в РФ пробурили больше всего нефтяных скважин за десятилетие

В 2022 году российские компании пробурили максимальное количество скважин на своих нефтяных месторождениях за более чем десять лет.

Об этом пишет Bloomberg.

Как пишет агентство, пока мало признаков того, что международные санкции или уход некоторых крупных западных компаний непосредственно навредили операциям по разведке и добыче.

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По отраслевым данным, которые приводит агентство, в 2022 году российские нефтяные башни пробурили общую глубину более 28 000 км. Это самый высокий показатель более чем за десять лет.

Общее количество скважин, где началась добыча, выросло почти на 7% и превысило 7800. Также отмечается, что большинство ключевых нефтяных компаний превзошли результаты предыдущего года.

Сообщается, что в конце 2022 года добыча нефти в России возобновилась примерно до 10,9 млн баррелей после падения до 10,5 баррелей в апреле.

В то же время российская нефтяная промышленность не может хранить нефть в больших объемах; компании не могут продавать то, что они производят, из-за западных ограничений.

Ранее в РФ заявили о планах сократить добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки из-за санкций против российской нефти.