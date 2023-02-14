И санкции не помешали. Россия пробурила больше всего нефтяных скважин за десятилетие — Bloomberg

14 февраля, 15:47
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В 2022 году российские нефтяные башни пробурили общую глубину более 28 000 км (Фото:REUTERS/Angus Mordant)

В 2022 году российские нефтяные башни пробурили общую глубину более 28 000 км (Фото:REUTERS/Angus Mordant)

Несмотря на санкции против российской нефти компании в РФ пробурили больше всего нефтяных скважин за десятилетие

В 2022 году российские компании пробурили максимальное количество скважин на своих нефтяных месторождениях за более чем десять лет.

Об этом пишет Bloomberg.

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Как пишет агентство, пока мало признаков того, что международные санкции или уход некоторых крупных западных компаний непосредственно навредили операциям по разведке и добыче.

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По отраслевым данным, которые приводит агентство, в 2022 году российские нефтяные башни пробурили общую глубину более 28 000 км. Это самый высокий показатель более чем за десять лет.

Общее количество скважин, где началась добыча, выросло почти на 7% и превысило 7800. Также отмечается, что большинство ключевых нефтяных компаний превзошли результаты предыдущего года.

Сообщается, что в конце 2022 года добыча нефти в России возобновилась примерно до 10,9 млн баррелей после падения до 10,5 баррелей в апреле.

В то же время российская нефтяная промышленность не может хранить нефть в больших объемах; компании не могут продавать то, что они производят, из-за западных ограничений.

Ранее в РФ заявили о планах сократить добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки из-за санкций против российской нефти.

Редактор: Люба Балашова

Теги:   Нефть Санкции против России Бурение Российская нефть

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