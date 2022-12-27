Путин в отчаянии. Россия ограничит поставки нефти странам, которые ввели «потолок цен» 27 декабря, 18:45 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о мерах в ответ на введение потолка цен на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК.

Указ запрещает поставки нефти компаниям и физическим лицам, если в соответствующих контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

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Запрет на поставки нефти вступает в силу с 1 февраля. Указ также предусматривает запрет на поставки нефтепродуктов — но соответствующую дату должно определить правительство.

Из запрета могут быть сделаны исключения — для этого нужно будет специальное решение диктатора.

2 декабря Евросоюз договорился установить максимальную цену на российскую морскую нефть в 60 долларов за баррель.

Страна-агрессор заявляла, что не будет продавать нефть и газ странам, присоединившимся к ограничениям. По данным Bloomberg, РФ уже потеряла до 90% своего ключевого рынка нефти в северных странах Евросоюза.

Ранее группа Ермака-Макфола, которая занимается санкциями против РФ, отмечала, что верхний ценовой предел на экспортируемую российскую нефть не должен превышать $35 за баррель.