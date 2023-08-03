«Циничная политика». Боррель раскрыл план Путина установить контроль над развивающимися странами при помощи дешевого зерна 3 августа, 12:11 Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС (Фото:Johanna Geron / Reuters)

Россия предлагает дешевое зерно, «чтобы создать новые зависимости, усугубляя экономическую уязвимость и глобальную продовольственную нестабильность».

Об этом говорится в письме главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, адресованного развивающимся странам и странам G20, сообщает Reuters.

Боррель призвал адресатов письма выступить «четким и единым голосом», чтобы подтолкнуть Москву вернуться к соглашению, которое позволяло безопасный экспорт украинского зерна по Черному морю, и прекратить удары по аграрной инфраструктуре Украины.

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«В то время как мир столкнулся с перебоями в поставках [продовольствия] и повышением цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, делая вид, что решает проблему, которую она сама создала», — отметил Боррель.

«Это циничная политика преднамеренного использования продуктов питания в качестве оружия для создания новых зависимостей путем усугубления экономической уязвимости и глобального отсутствия продовольственной безопасности», — добавил он.

Боррель также написал, что ЕС «продолжит поддерживать неустанные усилия» ООН и Турции по возрождению сделки по экспорту зерна.

Как сообщалось, Владимир Путин заявил на саммите Россия-Африка, что РФ готова заменить экспорт украинского зерна в Африку как на коммерческой основе, так и на бесплатной, чтобы выполнить, по его словам, решающую роль Москвы в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

17 июля в Кремле заявили об остановке действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.

Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Российский диктатор Владимир Путин позже заявил, что Россия готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если будут выполнены все ее условия.