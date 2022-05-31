«Страна-бензоколонка is over». Нефтяное эмбарго ЕС лишит Россию трети ее военного бюджета — министр энергетики 31 мая, 14:13 Цей матеріал також доступний українською Герман Галущенко, министр энергетики Украины (Фото:Герман Галущенко / Facebook)

Эмбарго на нефть и нефтепродукты подорвет экономическую способность Кремля финансировать войну.

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Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook, комментируя решение ЕС ввести эмбарго на российскую нефть.

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«Запрет частичный и будет распространяться на танкерную нефть и нефтепродукты, это — 2/3 поставок в Евросоюз. По трубопроводной нефти предполагается временное исключение. Но до конца года импорт российской нефти в ЕС должен сократиться на 90%. Bloomberg оценивает годовые потери России из-за эмбарго ЕС примерно в $10 млрд, потому что Россия будет вынуждена продавать свою нефть в Азию со значительной скидкой. Еще $12 млрд потерь принесет отказ Польши и Германии от российской нефти, которую страны получают через северную ветвь трубопровода Дружба», — написал Галущенко.

Как отметил министр, вместе это — треть военного бюджета РФ в 2021 году.

«К сожалению, забанить нефть не получилось одномоментно. Но сам факт эмбарго сделает российскую нефть еще более „токсичной“, откроет путь новым поставщикам, подорвет экономическую способность Кремля финансировать войну», — добавил он.

«Решение по эмбарго стало знаком того, что principles matter. Что ценности важнее цен. Особенно это ценностное измерение ощутимо в позиции Польши, которая является одним из флагманов санкций против России. И Германии, продемонстрировавшей политическую волю и быстро нашедшей замену российской нефти. [ … ] Еще немного, и Россия уже никому не сможет навязывать свою волю, шантажируя энергоносителями. Не сможет вести войны из-за нехватки оружия и денег. Страна-бензоколонка is over», — подытожил Галущенко.

Как сообщалось, страны ЕС согласовали частичный запрет на импорт российской нефти.

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