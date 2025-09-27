Рекордный показатель. Россия увеличила поставки газа крупнейшему покупателю

Общие поставки российского газа в Китай (по газопроводу и в сжиженном виде) в июле 2025 года по сравнению с июлем 2024 года выросли на 11% до 4,25 млрд куб. м, что стало новым рекордным показателем.

Об этом пишет российский Интерфакс.

По данным Главного таможенного управления КНР, предыдущий пик поставок пришелся на январь текущего года — 4,06 млрд куб. м.

«Благодаря плановому росту поставок Газпрома по магистрали Сила Сибири Россия уже давно вышла на первое место среди поставщиков природного газа в Китай, обойдя таких бывших лидеров как Туркменистан (в июле экспортировал 2,6 млрд куб. м) и Австралия (2,5 млрд куб. м)», — пишет Интерфакс

Реклама

Сейчас российские поставки газа обеспечивают 28% китайского импорта.

В целом Китай в июле 2025 года получил по трубопроводам 7,165 млрд куб. м природного газа, что на 5% больше, чем за июль 2024 года, этот показатель стал месячным рекордом. По трубе Китай получает газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Мьянмы.

Также в июле 2025 года Китай принял 6,350 млн тонн СПГ, что на 3% меньше, чем в июле 2024 года. Австралия (крупнейший поставщик) уменьшила поставки на 5% до 1,898 млн тонн, Катар — увеличил на 15% до 1,857 млн. тонн.

Россия по итогам июля была третьим по объему экспортером, ее поставки сократились на 22% до 678 тыс. тонн.

Как сообщалось, в сентябре российский монополист Газпром договорился с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) об увеличении поставок по газопроводу Сила Сибири на 6 млрд кубометров, с 38 до 44 млрд кубометров в год.

В общем, с учетом строительства нового газопровода Сила Сибири-2 и увеличения поставок по дальневосточному маршруту, поставки российского газа в Китай в перспективе вырастут на 58 кубометров в год.

В мае Газпром поставил по газопроводу Сила Сибири в Китай первые 100 млрд куб. м российского газа.

Поставки российского газа в Китай по газопроводу Сила Сибири осуществляются в рамках долгосрочного договора между Газпромом и китайской компанией CNPC, который был подписан в 2014 году.

Они начались в декабре 2019 года. В 2020 году поставки газа в Китай составили 4,1 млрд куб. м, а в 2021 году выросли в 2,5 раза до 10,4 млрд куб. м.

В 2024 году Газпром прокачал в Китай 31 млрд кубометров газа, а в 2025-м вывел Силу Сибири на проектную мощность — 38 млрд кубометров в год.