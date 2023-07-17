По указу Путина. Россия отобрала у иностранных владельцев активы компании Балтика и «дочки» Danone 17 июля, 10:37 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин 16 июля подписал указ о передаче во «временное управление» крупных активов пищевой промышленности — ООО Пивоваренная компания Балтика и АО Данон Россия.

Согласно опубликованному указу, Росимуществу переданы 100% Балтики, включая 98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% ООО Хоппи Юнион.

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Кроме того, под временное управление РФ отошли 100% российского бизнеса Danone (83,29 млрд акций Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 тыс. акций Данон Трейд).

Carlsberg Group заявила о планах уйти с рынка РФ в марте 2022 года. В июне 2023 года сообщалось, что она договорилась о продаже российского бизнеса, не раскрыв детали сделки. Балтика — вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет 8 заводами в России.

Французская Danone еще 6 марта 2022 года заявила о приостановке инвестиционных проектов в РФ. В феврале 2023 года Danone заявила, что готова продать активы в России, но с правом выкупа и местами в совете директоров.

Как сообщалось, ранее по такой же схеме во временное управление Росимуществу были переданы «дочки» двух энергетических компаний — финской Fortum Oyj и немецкой Iniper SE.