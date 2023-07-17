По указу Путина. Россия отобрала у иностранных владельцев активы компании Балтика и «дочки» Danone
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин 16 июля подписал указ о передаче во «временное управление» крупных активов пищевой промышленности — ООО Пивоваренная компания Балтика и АО Данон Россия.
Согласно опубликованному указу, Росимуществу переданы 100% Балтики, включая 98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% ООО Хоппи Юнион.
Кроме того, под временное управление РФ отошли 100% российского бизнеса Danone (83,29 млрд акций Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 тыс. акций Данон Трейд).
Carlsberg Group заявила о планах уйти с рынка РФ в марте 2022 года. В июне 2023 года сообщалось, что она договорилась о продаже российского бизнеса, не раскрыв детали сделки. Балтика — вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет 8 заводами в России.
Французская Danone еще 6 марта 2022 года заявила о приостановке инвестиционных проектов в РФ.
Как сообщалось, ранее по такой же схеме во временное управление Росимуществу были переданы «дочки» двух энергетических компаний — финской Fortum Oyj и немецкой Iniper SE.