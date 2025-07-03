Десятки тысяч за смену. Путин запустил производство боеприпасов на территории своего союзника

Россия запустила в Венесуэле первую очередь завода по производству патронов калибра 7,62 мм для автоматов Калашникова мощностью до 70 млн единиц боеприпасов в год.

Предприятие строила компания Рособоронэкспорт, входящая в российскую госкорпорацию. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на сообщение Ростеха.

Первая очередь включает четыре производственные линии, и вскоре, по словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, российская компания надеется запустить остальные производственные корпуса. Это позволит наладить полный цикл производства патронов и автоматов Калашникова (АК-103) на территории Венесуэлы.

Оружие будет использовать армия, полиция и другие силовые структуры страны. Мощность завода позволит выпускать десятки тысяч патронов в течение одной рабочей смены.

«Это важный шаг в развитии технологического сотрудничества с нашим ключевым партнером в Латинской Америке», — сказал Евтушенко. Первая очередь предприятия включает корпус по утилизации отходов, склады с компонентами для боеприпасов, тир для испытания продукции, а также пожарный резервуар и другие вспомогательные здания.

Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что этот проект «показал всему миру, что [компания] всегда выполняет свои обязательства перед партнерами», несмотря на международные санкции против России и Венесуэлы.

О создании в Венесуэле двух предприятий по лицензированному производству АК-103 и патронов калибра 7,62 мм договорились в 2006 году президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Уго Чавес. Реализация проекта стартовала в 2009 г. Строительство неоднократно переносили, в частности, из-за сложностей, вызванных коронавирусными ограничениями, санкциями, а также коррупционными скандалами.

