О сжиженном газе РФ может забыть. Американская компания Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов
Без Baker Hughes РФ не сможет развивать производство сжиженного газа (Фото:slb.com)
Американская компания Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов и отзывает сервисных инженеров с проектов Сахалин-2 Газпрома и Ямал СПГ Новатэка, а также проектных инженеров со строящегося Арктик СПГ-2 Новатэка.
Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании.
Также Baker Hughes прекращает отгрузку оборудования для Арктик СПГ-2, в том числе газовых турбин LM9000. От этих поставок зависят сроки завершения строительства первой линии проекта. В России аналоги не выпускаются, а линии по производству СПГ уже спроектированы под LM9000.
При этом прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет, запрещено только заключение новых контрактов. А Газпром и Нотватэк не находятся под прямыми санкциями США или ЕС.
Как сообщалось, в марте крупнейшие мировые нефтесервисные компании Baker Hughes, Schlumberger, Halliburton и Weatherford International заявили об остановке инвестиций в РФ.
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