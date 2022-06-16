О сжиженном газе РФ может забыть. Американская компания Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов 16 июня, 11:22 Цей матеріал також доступний українською Без Baker Hughes РФ не сможет развивать производство сжиженного газа (Фото:slb.com)

Американская компания Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов и отзывает сервисных инженеров с проектов Сахалин-2 Газпрома и Ямал СПГ Новатэка, а также проектных инженеров со строящегося Арктик СПГ-2 Новатэка.

Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании.

Также Baker Hughes прекращает отгрузку оборудования для Арктик СПГ-2, в том числе газовых турбин LM9000. От этих поставок зависят сроки завершения строительства первой линии проекта. В России аналоги не выпускаются, а линии по производству СПГ уже спроектированы под LM9000.

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При этом прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет, запрещено только заключение новых контрактов. А Газпром и Нотватэк не находятся под прямыми санкциями США или ЕС.

Как сообщалось, в марте крупнейшие мировые нефтесервисные компании Baker Hughes, Schlumberger, Halliburton и Weatherford International заявили об остановке инвестиций в РФ.

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