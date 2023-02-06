Цели достигнуты. Россия недополучила $8 млрд в месяц из-за потолка цен на нефть

6 февраля, 11:05
Поделиться:
Стабилизировались нефтяные рынки и уменьшились доходы Москвы от экспорта нефти и газа (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

Стабилизировались нефтяные рынки и уменьшились доходы Москвы от экспорта нефти и газа (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

Потолок цен на российскую нефть лишил РФ $8 млрд поступлений в январе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комментарий главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля.

Читайте также:

Российская нефть торгуется вдвое дешевле других марок (Фото:REUTERS/Angus Mordant) Санкции работают. Почему цены на российскую нефть стремительно летят вниз

По его словам, ограничение цен на российскую нефть достигло целей. В частности, стабилизировались нефтяные рынки и уменьшились доходы Москвы от экспорта нефти и газа.

Видео дня

Отмечается, что доходы России, вероятно, упали почти на 30% в январе или примерно на $8 млрд по сравнению с годом ранее.

3 декабря 2022 года Совет ЕС установил предельную цену на экспортируемую из РФ морем сырую нефть на уровне $60 за баррель. Этот ценовой потолок перед этим согласовали страны группы G7 вместе с Австралией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что такой ценовой потолок «несерьезный».

В субботу, 4 февраля, Совет ЕС официально утвердил потолок цен на нефтепродукты, производимые в России или экспортируемые оттуда.

Редактор: Мария Ивженко

Теги:   Нефть Война России против Украины ограничение цены на нефть

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо NV
X