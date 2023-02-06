Цели достигнуты. Россия недополучила $8 млрд в месяц из-за потолка цен на нефть 6 февраля, 11:05 Стабилизировались нефтяные рынки и уменьшились доходы Москвы от экспорта нефти и газа (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)

Потолок цен на российскую нефть лишил РФ $8 млрд поступлений в январе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комментарий главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля.



По его словам, ограничение цен на российскую нефть достигло целей. В частности, стабилизировались нефтяные рынки и уменьшились доходы Москвы от экспорта нефти и газа.

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Отмечается, что доходы России, вероятно, упали почти на 30% в январе или примерно на $8 млрд по сравнению с годом ранее.

3 декабря 2022 года Совет ЕС установил предельную цену на экспортируемую из РФ морем сырую нефть на уровне $60 за баррель. Этот ценовой потолок перед этим согласовали страны группы G7 вместе с Австралией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что такой ценовой потолок «несерьезный».

В субботу, 4 февраля, Совет ЕС официально утвердил потолок цен на нефтепродукты, производимые в России или экспортируемые оттуда.