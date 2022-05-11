Даже алмазы продать некому. Крупнейший мировой сервис по торговле драгоценностями отказался от российских бриллиантов 11 мая, 21:10 Цей матеріал також доступний українською Бриллиант в 101 карат (Фото:Sotheby’s)

RapNet, крупнейший сервис в мире по торговле драгоценными камнями, перестал торговать бриллиантами из России из-за веденных США санкций против страны-агрессора.

Запрет коснется всех камней, поставленных из России после 24 февраля, а также тех, которые произведены из российского сырья, сообщили в компании.

«Поскольку санкции США в отношении Алроса (крупнейший в мире производитель алмазов из РФ, — ред.) направлены на то, чтобы остановить приток средств в Россию, которые подпитывают ее войну с Украиной, американские компании, включая розничные ювелирные магазины, должны немедленно прекратить все операции с российской алмазодобывающей компанией или в ее пользу», — сказано в сообщении.

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«Этические соображения выходят за рамки юридических требований, и покупатели отказываются от бриллиантов, произведенных в России и ограненных за пределами России. Санкции финансового характера препятствуют импорту необработанных алмазов в гранильные центры… Теперь каждый ритейлер должен спрашивать поставщиков: покупаю ли я алмазы Алроса», — добавили в RapNet.

В компании не исключают вероятности дефицита бриллиантов на рынке из-за санкций.

Около 30% потребляемых в мире алмазов производили в РФ. Большая часть российских алмазов ограняется в Индии, которая производит 95% мирового объема бриллиантов. Санкции против Алроса были введены США 8 апреля.

Ранее сообщалось, что Cartier и Tiffany отказались покупать российские бриллианты.

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