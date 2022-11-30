«Россия потеряла рынок Европы навсегда». Глава МЭА назвал три причины, по которым РФ проиграет энергетическую войну с Западом 30 ноября, 10:52 Фатих Бироль, глава Международного энергетического агентства (Фото:File photo / Reuters)

Россия навсегда потеряла Европу как своего крупнейшего энергетического клиента.

Об этом заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль, сообщает Reuters.

Кроме того, МЭА ожидает, что к концу первого квартала 2023 года добыча нефти в России сократится примерно на 2 млн баррелей в сутки, «и эту нефть необходимо заменить», — рассказал Бироль, комментируя последствия введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть с 5 декабря и на нефтепродукты с 5 февраля.

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Также глава МЭА назвал три основные причины, по которым РФ не сможет одержать победу в энергетическом противостоянии с Западом. Об этом сообщает Telegram-канал BILD на русском:

1. До начала войны 75% экспортного российского газа и 55% экспортной российской нефти получали страны Европы, но этот клиент потерян, а для того, чтобы поставлять газ и нефть азиатским странам, РФ придется потратить десятки лет на строительство новых трубопроводов.

2. Россия не сможет переориентировать поставки газа и нефти даже морским путем. Так, танкер с энергоресурсами идёт из России в Европу около пяти дней, а в Азию — от 65 до 75 дней.

3️. Российским энергетическим гигантам потребуется много новейших технологий для разработки геологически сложных месторождений нефти и газа. Тот факт, что большинство западных технологических компаний ушли с российского рынка, затруднит не только увеличение, но даже поддержание прежнего уровня добычи, заключил Бироль.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного российского вторжения добыча Газпрома упала почти на 20%, а продажи в дальнее зарубежье — более чем на 42%.